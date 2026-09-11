Idrocarburi, Pichetto: "Basta stalli, ora tempi certi per le intese con le Regioni'"

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, una norma finalizzata ad accelerare i procedimenti amministrativi relativi alle attività energetiche strategiche e, in particolare, quelli di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

L’intervento introduce un meccanismo volto a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti e a evitare il protrarsi di situazioni di stallo nell’espressione dell’intesa regionale, fermo restando il pieno rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. In particolare, solo in caso di ulteriore e persistente inerzia, qualora questa possa compromettere interessi strategici nazionali legati alla sicurezza energetica e alla continuità degli approvvigionamenti, al Consiglio dei ministri e’ riservata la nomina di un commissario ad acta, sentita la Regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

“Interveniamo su una questione che non può più essere rinviata: non possiamo permettere che procedimenti strategici per la sicurezza energetica del Paese rimangano fermi per anni a causa di un mancato pronunciamento”, dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Non vogliamo comprimere il ruolo delle Regioni, ma garantire che le competenze si esercitino nei tempi previsti e che il confronto istituzionale non si trasformi in uno stallo indefinito. La sicurezza energetica e la continuità degli approvvigionamenti sono interessi nazionali che richiedono tempi certi e responsabilità chiare”.