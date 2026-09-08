Regione e Unioncamere presentano la terza edizione del bando voucher digitalizzazione a favore delle imprese e delle piccole medie imprese

Si è tenuto a Novara, nella sede della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, la presentazione della terza edizione del bando Voucher digitalizzazione Pmi 2026 .

Nell’incontro che ha aperto il roadshow, organizzato da Unioncamere Piemonte in collaborazione istituzionale con Regione Piemonte nell’ambito del programma Fesr 2021-27, sono stato illustrati i contributi a fondo perduto per la transizione digitale, l’adozione di tecnologie innovative ed i servizi di consulenza per le Piccole Medie Imprese.

«L’Intelligenza Artificiale e le tecnologie abilitanti stanno ridefinendo i modelli di business di ogni settore – dichiara l’assessore all’Innovazione a all’Intelligenza Artificiale Matteo Marnati –. Le nostre imprese non possono restare indietro. Con il bando Voucher Digitalizzazione Pmi 2026 mettiamo a disposizione 19,2 milioni di euro a fondo perduto perché le micro, piccole e medie imprese piemontesi possano adottarle subito, trasformando l’innovazione in competitività concreta, dall’AI alla robotica avanzata, dalla blockchain al cloud computing. Insieme a Unioncamere Piemonte vogliamo portare il bando direttamente sul territorio; il roadshow che parte da Novara è pensato per accompagnare gli imprenditori passo dopo passo, dalla scoperta delle opportunità fino alla presentazione della domanda. Investire nella digitalizzazione delle Pmi significa investire nel futuro del Piemonte».

Gli incontri sul territorio hanno lo scopo di illustrare alle imprese le opportunità della misura, destinata a sostenere gli investimenti volti alla transizione digitale, con particolare attenzione alle Mpmi, (micro, piccole e medie Imprese).

Il bando, gestito da Unioncamere Piemonte, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 19,2 milioni di euro, (18 milioni di Fondi Fesr e 1,2 milioni dal sistema camerale) e intende stimolare la domanda di prodotti e servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche, favorire l’introduzione di nuovi modelli di business basati sulle tecnologie 4.0, sviluppare la capacità di collaborazione tra Mpmi e tra queste e soggetti altamente qualificati, attraverso progetti orientati anche a modelli green oriented.

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto, a copertura di una quota delle spese ammissibili, con un’intensità variabile dal 50% al 70%, a seconda della dimensione dell’impresa beneficiaria e delle caratteristiche degli interventi .

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse in modalità telematica a partire dalle ore 11 del 22 ottobre 2026 alle ore 16 del 15 dicembre 26, attraverso la piattaforma Restart.

Le spese ammissibili riguardano: Beni strumentali, materiali e immateriali, che favoriscono uno sviluppo produttivo intelligente: impianti, macchinari, attrezzature, software e licenze utilizzati nei processi produttivi; Servizi strumentali : dispositivi e spese di connessione, consulenza e formazione funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti dell’Elenco ambiti tecnologici”, entro il limite del 30% del totale delle spese ammissibili del progetto.

Gli ambiti tecnologici ammissibili. Il progetto dovrà riguardare almeno una delle tecnologie dell’elenco: manifattura additiva e stampa 3D, cloud, edge, fog e quantum computing, cyber security e business continuity, intelligenza artificiale: computer vision e riconoscimento immagini per controllo qualità e produzione, Nlp e automazione documentale, AI predittiva per manutenzione e domanda, AI generativa applicata ai processi aziendali, infrastrutture per il calcolo ad alte prestazioni, robotica avanzata e collaborativa, big data & analitics collegati a processi produttivi o gestionali, blockchain (tracciabilità di filiera e supply chain trasparente, smart contract, tokenizzazione di asset, gestione documentale certificata, Nft applicati a processi aziendali). Poi soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali, sistemi di geolocalizzazione per sistemi di logistica, fleet management, sistemi di e-commerce se collegati ad un’altra tecnologia dell’elenco.

Il ciclo di incontri dedicati alla misura prosegue giovedì 10 settembre alla Camera di Commercio di Alessandria, venerdì 11 settembre alla Camera di Commercio di Cuneo e mercoledì 16 settembre al Teatro Vittoria di Torino.