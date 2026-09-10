La Lega delle idee, a Biella un incontro pubblico

La Lega Biella organizza un nuovo appuntamento di confronto e approfondimento sui temi che riguardano il futuro del nostro territorio: La Lega delle idee.

Un incontro pubblico per parlare di proposte concrete, economia, sicurezza e autonomia, mettendo al centro il ruolo delle comunità locali e la capacità dei territori di costruire il proprio futuro.

L'evento si svolgerà sabato 12 settembre alle 17 all'hotel Bugella in via Cottolengo, 65 a Biella e si svilupperà in tre momenti di approfondimento:

ZES NORD: aiutiamo le nostre imprese

Proposte e prospettive in riferimento all’introduzione di Zone Economiche Speciali anche alle Regioni del Nord per sostenere gli investimenti, favorire la crescita delle imprese, rafforzare l’attrattività dei territori anche mediante l’introduzione di misure fiscali e contributive volte a incentivare gli investimenti produttivi e la creazione di nuova occupazione sostenendo così programmi di investimento incrementali, favorendo l’insediamento di nuove imprese e rafforzando la permanenza di quelle già operanti nei territori interessati.

Intervengono Roberto Simonetti, Segretario Provinciale della Lega Biella e l'On. Riccardo Molinari, Segretario Regionale Lega Piemonte e Capogruppo Lega alla Camera.

POLIZIA LOCALE: Riforma e potenziamento

Riforma e potenziamento della Polizia Locale che rappresenta il presidio di sicurezza più vicino alla vita quotidiana dei cittadini. È presente sul territorio e gli agenti conoscono strade, quartieri, attività commerciali e problematiche locali, intervenendo spesso dove un servizio più distante arriverebbe con maggiore difficoltà. Garantisce sicurezza urbana e di prossimità non si occupa soltanto di traffico e sanzioni, ma anche di degrado urbano, occupazione del suolo pubblico, commercio e tutela dell’ambiente. Nel corso dell'incontro si tratteranno in particolare i temi per nuove opportunità e strumenti a disposizione dei Comuni, analisi delle problematiche e necessità dei territori, possibili forme di collaborazione tra Comuni nella gestione dei servizi di Polizia Locale, opportunità di organizzazione associata dei servizi con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la presenza della Polizia Locale sul territorio.

Intervengono Giacomo Moscarola, Assessore al Comune di Biella ed Enrico Bussalino, Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale e all'Immigrazione della Regione Piemonte.

AUTONOMIA: CI SIAMO!

L’Autonomia Differenziata prevista dalla Costituzione è in dirittura d’arrivo anche per il Piemonte: il Parlamento ha approvato le pre-intese che a breve saranno recepite dal Consiglio Regionale del Piemonte. Successivamente vi sarà l’ultimo passaggio parlamentare per la devoluzione delle prime funzioni: protezione civile, per avere maggiore autonomia nella gestione delle emergenze e delle calamità, compresa la possibilità di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza regionale in determinate situazioni. Professioni, possibilità di intervenire sulla disciplina di nuove figure professionali di interesse regionale, con particolare riferimento, ad esempio, a maestri di sci e guide alpine. Previdenza complementare ed integrativa, per la possibilità di sviluppare strumenti previdenziali regionali e agevolazioni, anche rivolte al personale pubblico e sanitario, per esempio per favorire la permanenza di medici e infermieri nelle zone montane. Tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica, per avere maggiore flessibilità regionale nella programmazione economica, tariffaria, organizzativa e strutturale della sanità, mantenendo i LEA nazionali.

Intervengono Riccardo Molinari ed Enrico Bussalino, intervistati da Alessio Ercoli, vicecoordinatore regionale Lega Giovani Piemonte.

Sarà un'occasione per confrontarsi, ascoltare e discutere di politica e futuro, con lo sguardo rivolto al territorio Biellese, al Piemonte e al Nord.

Al termine sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.