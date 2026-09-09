Una Dakar tutta al femminile, a Gaglianico una serata con Serena Rodella e Monica Buonamano

Sabato 12 settembre A.S. Gaglianico 1974, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza una serata esclusiva ospitando Serena Rodella (pilota biellese) e Monica Buonamano (esperta navigatrice) per vivere con loro le emozioni e i racconti della partecipazione alla Dakar Classic 2026, la competizione off road più impegnativa al mondo.

A partire dalle 21, presso l'auditorium comunale di Gaglianico, è possibile incontrare le protagoniste e ascoltare i loro racconti oltre che ammirare il camion con il quale hanno affrontato questa avventura.

L’ingresso è libero.