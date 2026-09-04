A Perugia nasce il Comitato Regionale ASC dell’Umbria, Pacialeo eletta presidente

PERUGIA (ITALPRESS) - Si è svolta a Perugia, presso la sede di Confcommercio Umbria, l'Assemblea Costituente del Comitato Regionale dell'Umbria di ASC - Attività Sportive Confederate, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Si tratta del primo Comitato Regionale costituito nell'ambito del sistema Confcommercio: un passaggio che segna concretamente l'integrazione tra il mondo dello sport organizzato e la rete dell'impresa italiana.L'Assemblea ha riunito numerose associazioni e società sportive, dirigenti, tecnici e realtà del territorio umbro, a testimonianza dell'interesse con cui il movimento sportivo regionale guarda a una rappresentanza capace di unire sport, professioni e impresa.Al tavolo dei lavori Stefano Lupi, Vicepresidente di Confcommercio Umbria; Alessandro Londi, Direttore Generale di ASC e Presidente della FIIS - Federazione Italiana Imprenditori Sportivi; Valter Vieri, Consigliere ASC e Presidente di EBISport; e Annamaria Pacialeo, Presidente di Confcommercio Professioni Umbria e Consigliere nel Direttivo delle Associazioni Professioni di Confcommercio Nazionale. Gli interventi hanno messo al centro il valore dell'integrazione tra sport e impresa nel sistema confederale, il ruolo del CCNL Sport e della bilateralità di EBISport a tutela dei lavoratori e delle organizzazioni sportive, e le opportunità che il sistema Confcommercio offre alle realtà sportive del territorio.Al termine del dibattito, l'Assemblea ha eletto alla Presidenza del nuovo Comitato Regionale Annamaria Pacialeo. Il Consiglio Regionale risulta composto da Vasco Gargaglia, Stefano Lupi, Giovanni Rubeca e Barbara Carli. Grande elettore dell'Assemblea, Maddalena Terracina.Il Comitato Regionale dell'Umbria opererà per lo sviluppo delle attività sportive confederate sul territorio, per l'affiliazione e l'assistenza di ASD e SSD, per la promozione di eventi e attività formative e per la costruzione di progettualità condivise con Confcommercio Umbria, cui va il ringraziamento di ASC per la collaborazione e l'ospitalità. A conclusione dei lavori è stata sottoscritta la Convenzione Quadro di adesione, integrazione confederale e disciplina dei servizi tra ASC, Confederazione dello Sport, FIIS e Confcommercio Umbria: un accordo che rende l'Umbria la prima Regione in cui il sistema sportivo confederale si integra pienamente nel sistema associativo di Confcommercio.Per effetto della Convenzione, le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad ASC, le imprese sportive aderenti a FIIS e i lavoratori sportivi del territorio entrano a far parte del sistema associativo Confcommercio, con l'accesso ai servizi confederali, alle convenzioni e alle agevolazioni della più grande rete di rappresentanza d'impresa del Paese.L'accordo, di durata triennale, prevede inoltre: servizi di consulenza, assistenza amministrativa, fiscale e giuslavoristica dedicati al mondo sportivo; attività di formazione, sicurezza e welfare in raccordo con EBISport, ente bilaterale del CCNL Sport; spazi, sportelli e segreteria organizzativa presso le sedi Confcommercio; e, in senso inverso, condizioni agevolate per gli associati Confcommercio nell'accesso a palestre, piscine, centri e impianti sportivi affiliati ASC, insieme a tornei, eventi e programmi di benessere aziendale dedicati alle categorie del commercio, del turismo e dei servizi. Un Tavolo Tecnico Territoriale tra le Parti ne garantirà l'attuazione e il coordinamento."La costituzione del Comitato Regionale dell'Umbria e la firma della Convenzione Quadro - ha dichiarato Alessandro Londi, Direttore Generale di ASC - rappresentano un modello che mettiamo a disposizione dell'intero sistema: lo sport come impresa e come servizio alle comunità, con una rappresentanza territoriale che unisce associazioni e società sportive, professionisti e imprese. Da oggi i nostri affiliati umbri sono parte del sistema Confcommercio, con servizi e tutele reali. L'Umbria apre una strada che intendiamo percorrere in tutte le Regioni, insieme alle Confcommercio territoriali che vorranno condividere questo percorso". "Ringrazio l'Assemblea per la fiducia - ha aggiunto Annamaria Pacialeo -. Lavoreremo per radicare ASC sul territorio umbro, al fianco delle realtà sportive e delle imprese del settore, valorizzando le sinergie con il sistema Confcommercio. Il primo passo concreto arriverà già nella seconda metà di settembre, con l'attivazione presso Confcommercio Umbria dello Sportello PASS - Punto Assistenza Sport e Sociale: uno sportello di orientamento gratuito rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, lavoratori sportivi ed enti del Terzo Settore, che offrirà un primo supporto informativo su adempimenti, lavoro sportivo, registri e opportunità di finanziamento. PASS è la rete nazionale promossa da ASC con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ospitata presso le sedi territoriali di Confcommercio: l'Umbria entra così, da subito, in un sistema di servizi pensato per chi fa sport ogni giorno sul territorio".- foto ufficio stampa ASC -(ITALPRESS).