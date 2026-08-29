Trovato senza vita nel Po il 16enne che si era allontanato da casa

(Adnkronos) - Si sono concluse nel più tragico dei modi le ricerche del minorenne che un paio di giorni fa si era allontanato da casa nel Mantovano. Il corpo del sedicenne è stato trovato nelle acque del Po, nel comune di Bondeno (Ferrara). Il ragazzo si era allontanato da casa nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, e le telecamere lo avevano inquadrato nell'area del Po, dove le ricerche si sono da subito concentrate.

Stamattina i carabinieri di Borgo Mantovano e di Gonzaga, insieme ai vigili del fuoco del comando di Mantova, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, la Protezione civile 'Terre dei Gonzaga' e la Polizia locale di Borgo Mantovano hanno ripreso le ricerche, fino alla tarda mattinata quando è stato trovato il cadavere. "Non ci sono segni di violenza sul corpo", si legge in una nota dei carabinieri di Mantova, "pertanto la salma è stata restituita ai familiari".