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Ultim'ora | 29 agosto 2026, 10:40

Roma, ordigno in via Casilina: esplosione nella notte davanti a un negozio di noleggio auto

Roma, ordigno in via Casilina: esplosione nella notte davanti a un negozio di noleggio auto

(Adnkronos) - Intorno all'una della scorsa notte, un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un negozio di noleggio e vendita di automobili in via Casilina 953, a Roma, provocando il danneggiamento della serranda. A dare l’allarme a 112 è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e poi quelli della Stazione Alessandrina che hanno eseguito i rilievi e indagano sull’accaduto. Sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso elementi utili alle indagini. 

 

 

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