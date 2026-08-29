Di Battista ricoverato a Cuba, le reazioni. Da Crosetto a Mannoia: "Forza Ale"

(Adnkronos) - Sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato "in gravi condizioni" nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, in un ospedale di Cuba. Sono numerosi i messaggi di vicinanza e sostegno condivisi sui social per l'ex deputato del Movimento Cinque Stelle.

Dal mondo della politica a quello dello spettacolo: "Forza Ale!", scrivono il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e la cantante Fiorella Mannoia. Anche la Lega ha voluto esprimere la propria vicinanza con un messaggio sui social: "Vicinanza ad Alessandro Di Battista e alla sua famiglia in queste ore difficili, con l’augurio di una pronta guarigione. Forza Alessandro Di Battista".

I messaggi di vicinanza per Di Battista, storico tifoso biancoceleste, arrivano anche da parte di pagine e gruppi legati al mondo della Ss Lazio. Tra i messaggi più condivisi quello pubblicato dalla pagina 'Lazio World', che scrive: "Alessandro Di Battista sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba nella serata di ieri. Ti siamo vicinissimi Ale". Nel post si legge anche: "Forza Alessandro, non mollare. Ti auguriamo con tutto il cuore una pronta e completa guarigione. Siamo tutti con te".

Altre pagine e profili riconducibili al tifo laziale hanno rilanciato appelli analoghi, invitando a mettere da parte le appartenenze politiche per stringersi attorno all'ex parlamentare. "Forza Alessandro Di Battista, non mollare mai. Vinci la battaglia più importante", si legge in uno dei messaggi circolati online.