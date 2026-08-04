Differenza tra IVR e voicebot: come cambia l’automazione delle chiamate nei call center

La differenza tra IVR e voicebot riguarda soprattutto il modo in cui una macchina interpreta le richieste e conduce l’interazione telefonica. Un IVR tradizionale accompagna la persona lungo un percorso prestabilito: presenta un menu, propone alcune opzioni e attende la pressione di un tasto oppure una parola già prevista dal sistema. Un voicebot basato sull’intelligenza artificiale, invece, permette all’interlocutore di esprimere la propria esigenza con maggiore libertà, riconosce il contenuto della risposta e prosegue la conversazione seguendo regole, obiettivi e vincoli definiti dall’azienda.

La distinzione, tuttavia, non dovrebbe essere ridotta al confronto tra una tecnologia vecchia e una nuova. Un IVR ben progettato continua a essere efficace quando il compito è semplice, ripetitivo e facilmente classificabile, come la scelta della lingua, l’inserimento di un codice identificativo o l’instradamento verso un reparto. Il voicebot diventa più utile quando la telefonata richiede domande successive, interpretazione del linguaggio naturale, raccolta strutturata di informazioni o gestione di risposte che non possono essere ricondotte a un numero limitato di opzioni.

Per un call center, la questione decisiva non è quindi scegliere la tecnologia più sofisticata in assoluto, ma individuare quella più adatta alla singola attività. Il volume delle chiamate, il tipo di pubblico, la complessità delle richieste, il livello di autonomia desiderato e la possibilità di trasferire la conversazione a un operatore devono essere valutati insieme. In molti casi, la soluzione più razionale consiste nel combinare IVR, voicebot, centralino VoIP, CRM e personale umano all’interno di un unico processo.

Come funziona un IVR e perché rimane utile nelle operazioni più lineari

IVR è l’acronimo di Interactive Voice Response, cioè sistema di risposta vocale interattiva. Nella sua configurazione più comune, il chiamante ascolta un messaggio registrato e seleziona un’opzione attraverso la tastiera del telefono: “premere uno per l’assistenza commerciale”, “premere due per l’amministrazione”, “premere tre per parlare con un operatore”. Alcuni sistemi accettano anche comandi vocali, purché riconducibili a parole o intenzioni già previste.

Il funzionamento si basa su un albero decisionale. Ogni scelta conduce a un passaggio successivo, a una coda, a un reparto o a un’altra procedura automatica. Il punto di forza dell’IVR è la prevedibilità: l’azienda sa quali percorsi sono disponibili, quali dati vengono richiesti e dove sarà indirizzata ciascuna chiamata. Il sistema può operare senza interruzioni, gestire contemporaneamente numerosi accessi e alleggerire il centralino dalle attività preliminari.

In un servizio di assistenza, per esempio, un IVR può chiedere di indicare la categoria del problema prima di trasferire la chiamata. In un’azienda con più sedi può instradare il contatto in base alla provincia o alla filiale. In ambito amministrativo può acquisire un numero cliente mediante la tastiera telefonica e recuperare informazioni collegate attraverso un’integrazione con i sistemi aziendali.

La rigidità del percorso, però, rappresenta anche il principale limite. Quando la richiesta non corrisponde alle opzioni previste, la persona è costretta a scegliere la voce che sembra più vicina, ripetere il percorso o attendere l’intervento umano. Un menu troppo lungo, con numerosi livelli e messaggi prolissi, può aumentare il tempo necessario per arrivare al reparto corretto. Non si tratta di un difetto inevitabile della tecnologia, ma di un problema di progettazione: un IVR essenziale e costruito sui motivi reali delle chiamate può offrire un’esperienza molto più efficace di un sistema complesso e sovraccarico di scelte.

Che cosa caratterizza un voicebot basato sull’intelligenza artificiale

Un voicebot è un agente software che interagisce attraverso la voce. Il sistema riceve il segnale audio, lo trasforma in informazioni elaborabili, interpreta la richiesta, determina il passaggio successivo e produce una risposta vocale. Nelle applicazioni più strutturate, il voicebot non si limita a riconoscere una singola parola, ma tenta di comprendere l’intenzione espressa all’interno di una frase.

Alla domanda “per quale motivo sta chiamando?”, una persona potrebbe rispondere “devo spostare l’appuntamento di venerdì perché sarò fuori città”. Un IVR classico richiederebbe probabilmente di selezionare prima la categoria “appuntamenti” e successivamente l’opzione “modifica”. Un voicebot può invece associare direttamente la frase all’intenzione di riprogrammare un incontro, verificare i dati necessari e porre una domanda successiva, come la nuova data desiderata.

La capacità conversazionale non significa che il voicebot comprenda qualsiasi discorso o possa agire senza limiti. La qualità dell’interazione dipende dalla configurazione, dalle tecnologie di riconoscimento utilizzate, dai dati disponibili, dai flussi predisposti e dalle integrazioni con CRM, calendari, gestionali o basi informative. Anche un agente vocale evoluto deve sapere quali operazioni può eseguire, quali informazioni può comunicare e quando deve interrompere l’automazione.

Un voicebot può raccogliere il motivo della chiamata, verificare alcuni dati, classificare la risposta, registrare un esito, fissare un appuntamento o preparare il trasferimento verso un operatore. Può inoltre gestire variazioni linguistiche che un menu numerico non contempla. La frase “non sono interessato”, per esempio, può essere espressa in molte forme diverse. Il sistema deve ricondurle allo stesso esito operativo senza pretendere una formula esatta.

La conversazione resta comunque orientata a uno scopo. Il voicebot non dovrebbe improvvisare, ma muoversi entro un perimetro definito, mantenendo la possibilità di chiedere una conferma, ripetere una domanda o ricorrere all’intervento umano quando la risposta è ambigua.

Differenza tra IVR e voicebot nell’esperienza dell’utente e nella gestione delle eccezioni

La differenza tra IVR e voicebot diventa evidente osservando il grado di libertà concesso durante la telefonata. Con l’IVR è il sistema a esporre preventivamente le alternative disponibili. Con il voicebot è la persona a descrivere la propria necessità, mentre il sistema cerca di interpretarla e di collegarla al processo corretto.

Nel primo caso l’esperienza è generalmente più rigida, ma anche più controllabile. Se il menu propone quattro scelte, il numero delle situazioni gestibili è chiaramente delimitato. Nel secondo caso l’interazione può risultare più naturale, ma deve affrontare una maggiore varietà di risposte, accenti, esitazioni, rumori di fondo, richieste incomplete e cambiamenti di argomento.

Si consideri una chiamata inbound a un’azienda che gestisce manutenzioni. Un IVR potrebbe chiedere di premere uno per segnalare un guasto, due per richiedere un preventivo e tre per conoscere lo stato di un intervento. Un voicebot potrebbe domandare direttamente il motivo della chiamata e distinguere frasi come “il macchinario si è fermato”, “vorrei sapere quanto costa il contratto annuale” oppure “il tecnico doveva arrivare questa mattina”.

La gestione delle eccezioni costituisce uno dei passaggi più delicati. Quando il sistema non comprende la risposta, non trova i dati o incontra una richiesta estranea al proprio ambito, deve adottare una procedura chiara. Può riformulare la domanda, proporre una scelta più semplice, acquisire un recapito per la richiamata oppure trasferire la conversazione a un operatore.

Il passaggio all’assistenza umana non rappresenta il fallimento dell’automazione. È una componente del progetto. Un sistema efficace deve riconoscere il momento in cui la conversazione richiede valutazione, empatia, negoziazione, conoscenze specialistiche o accesso a procedure che non possono essere affidate al bot. L’obiettivo concreto non è trattenere ogni chiamata all’interno dell’automazione, ma risolvere in modo affidabile i casi compatibili e preparare meglio quelli destinati al personale.

Chiamate inbound: dallo smistamento all’assistenza di primo livello

Nelle attività inbound, IVR e voicebot possono svolgere funzioni complementari. L’IVR è adatto alla selezione iniziale di elementi netti e poco ambigui, come la lingua, il tipo di utente o il reparto. Il voicebot può intervenire successivamente per approfondire la richiesta, raccogliere le informazioni preliminari e stabilire quale percorso operativo sia più appropriato.

Un’impresa che riceve telefonate per assistenza tecnica, per esempio, potrebbe utilizzare un primo livello automatico per identificare il prodotto e la tipologia generale del problema. Il voicebot potrebbe poi chiedere che cosa è accaduto, da quanto tempo si verifica il malfunzionamento e quali tentativi sono già stati effettuati. Le risposte potrebbero essere salvate in una scheda e messe a disposizione dell’operatore incaricato.

Questo processo può ridurre le domande ripetitive durante la parte umana della chiamata, ma richiede integrazioni affidabili. Il sistema deve associare le informazioni al contatto corretto, evitare duplicazioni e rispettare le regole aziendali relative a registrazione, accesso e conservazione dei dati. Un voicebot isolato dal CRM può parlare, ma difficilmente riesce a completare processi aziendali articolati.

Un altro caso riguarda le richieste informative ricorrenti. Orari, stato di una pratica, conferma di una prenotazione o indicazioni procedurali possono essere gestiti automaticamente quando il dato è disponibile e non richiede interpretazioni professionali. Se la domanda riguarda invece un reclamo complesso, una contestazione economica o una situazione non prevista, la chiamata deve essere trasferita.

THELGO, software per Call Center di nuova generazione

THELGO è il software per Call Center dedicato alla gestione inbound e outbound e utilizzabile anche come centralino VoIP in cloud. La piattaforma prevede la gestione delle chiamate in entrata, l’assegnazione agli operatori, il collegamento con CRM e software esterni tramite integrazioni e API, oltre all’impiego di Voice AI per smistare richieste, raccogliere feedback e gestire attività automatizzate. L’interesse operativo risiede proprio nella possibilità di collocare telefonia tradizionale, flussi automatici e lavoro degli operatori nello stesso ambiente.

Campagne outbound: sondaggi, lead, appuntamenti e richiamate

Nelle campagne outbound, l’IVR è stato storicamente utilizzato soprattutto per comunicazioni semplici: un messaggio viene riprodotto e il destinatario può premere un tasto per confermare, richiedere un approfondimento o essere trasferito. Questo approccio resta utilizzabile per notifiche e richieste molto circoscritte, ma offre margini ridotti quando la risposta richiede una conversazione.

Un voicebot può condurre una sequenza di domande e modificare il passaggio successivo in base alle risposte ricevute. Durante la prequalifica di un lead, per esempio, può verificare quale prodotto interessa, entro quali tempi è previsto l’acquisto, in quale zona deve essere erogato il servizio e quando è possibile essere ricontattati. Il sistema non decide necessariamente il valore commerciale del contatto in completa autonomia: può applicare criteri stabiliti dall’azienda e trasferire al reparto vendite le informazioni raccolte.

Nei sondaggi telefonici, il voicebot può formulare le domande, riconoscere risposte affermative o negative, acquisire valutazioni e archiviare gli esiti in forma strutturata. Nella gestione degli appuntamenti può verificare la disponibilità, proporre una data, registrare la scelta e inviare la conferma attraverso i canali previsti dal processo. Nelle campagne di richiamata può distinguere tra mancata risposta, linea occupata, richiesta di nuovo contatto, rifiuto e messaggio lasciato in segreteria.

THELGO consente la prequalifica dei contatti, la presa di appuntamenti e la gestione degli esiti delle chiamate, comprese le richieste di richiamo e le linee occupate. La piattaforma dispone inoltre di strumenti per campagne outbound, importazione e gestione dei contatti, dialer automatici, agende, tracciamento delle interazioni e collegamento con CRM aziendali.

L’automazione outbound deve comunque essere progettata nel rispetto delle regole applicabili alla specifica campagna, della provenienza dei contatti, delle preferenze espresse dagli interessati e degli orari consentiti. La disponibilità tecnica di un agente 24 ore su 24 non implica che ogni attività telefonica possa essere eseguita in qualsiasi momento.

Raccolta dei dati, personalizzazione e trasferimento agli operatori

Un IVR può raccogliere dati strutturati con grande precisione quando l’informazione è compatibile con la tastiera telefonica o con risposte chiuse. Un numero cliente, una scelta tra categorie o una conferma possono essere acquisiti senza interpretazioni complesse. Il voicebot permette invece di raccogliere anche informazioni espresse in forma discorsiva, trasformandole in campi, classificazioni o note utilizzabili dai sistemi aziendali.

Questa capacità rende possibile una personalizzazione più ampia. Se il CRM riconosce il numero chiamante, il flusso può tenere conto dello storico, delle pratiche aperte o degli appuntamenti programmati. Nelle campagne outbound, il sistema può adattare le domande al segmento, al prodotto o all’esito di un contatto precedente. La personalizzazione efficace dipende però dalla qualità e dall’aggiornamento dei dati, non dalla sola presenza dell’intelligenza artificiale.

Particolare attenzione deve essere riservata al trasferimento verso un operatore. La semplice deviazione della telefonata non è sufficiente quando costringe la persona a ricominciare da capo. Le informazioni già raccolte dovrebbero accompagnare il passaggio: identità verificata, motivo del contatto, risposte fornite, tentativi effettuati ed eventuale priorità. In questo modo l’automazione prepara la conversazione umana invece di aggiungere un ulteriore ostacolo.

La piattaforma THELGO consente di integrare il lavoro degli operatori con campagne inbound e outbound, centralino VoIP, gestione dei contatti, reportistica e funzioni AI. Nel caso della prequalifica, i contatti coerenti con i criteri stabiliti possono essere inoltrati al team. Nelle attività inbound, le chiamate possono essere assegnate agli operatori qualificati e collegate ai dati disponibili nei sistemi esterni.

La differenza tra IVR e voicebot, osservata da questa prospettiva, non riguarda soltanto la voce ascoltata al telefono. Riguarda la quantità di contesto che il sistema può raccogliere, interpretare e trasferire lungo il processo. Più il compito richiede continuità informativa, più diventano importanti l’integrazione applicativa, la progettazione delle eccezioni e il coordinamento con il personale.