Residence fantasma a Cesenatico: la procura apre un fascicolo per truffa aggravata

(Adnkronos) - Sono una ventina le denunce al momento raccolte dai carabinieri di Cesenatico fra i turisti che lo scorso fine settimana si sono presentati nella località turistica dell’Emilia-Romagna, convinti di trascorrere qualche giorno di vacanza nel 'residence fantasma'. Altre denunce sono state raccolte dalla polizia locale e dalla polizia, mentre non è escluso che alcuni turisti, non solo italiani ma anche stranieri, abbiano deciso di presentarle nei luoghi di residenza. Al loro arrivo, infatti circa 150 turisti sono stati accolti dall’amministrazione comunale che ha messo loro a disposizione un locale, poi sono stati ricollocati o in altre strutture o in abitazioni private o in camping. A quando si apprende, gli investigatori sono al lavoro su diverse piste sulla base degli elementi raccolti sia dalle varie denunce, sia dai primi accertamenti fatti ma gli elementi raccolti non sono al momento sufficienti a identificate uno e più presunti responsabili. Intanto la procura di Forli’ sulla base dell’informativa ricevute ha aperto un fascicolo contro ignoti per truffa aggravata continuata.

Sabato scorso circa 150 turisti, italiani e stranieri, che avevano prenotato un soggiorno online, sono arrivati a Cesenatico per trascorrere le vacanze al mare ma non hanno trovato alcuna struttura ad accoglierli. Le prenotazioni, aperte fin da aprile e a prezzi decisamente competitivi per il periodo, erano state fatte sia attraverso piattaforme di ricerca alberghiera autorizzate sia attraverso un sito internet, da ieri non più consultabile, che aveva utilizzato il codice identificativo nazionale di un’altra struttura, effettivamente esistente, per pubblicizzare la location. Chi ha prenotato pagando tramite le piattaforme autorizzate, che ora hanno bloccato la pagina, è tutelato perché sarà rimborsato, ma chi ha effettuato il pagamento scontato online tramite carte prepagate difficilmente tornerà in possesso dell’importo versato. Il numero dei truffati potrebbe salire poiché qualcuno, giunto in macchina potrebbe avere deciso di fare rientro a casa senza rivolgersi per una ricollocazione all’istituzione, che ora attende di conoscere cosa accadrà il prossimo fine settimana, quando ci sarà il cambio di prenotazione anche se il tamtam mediatico di questi giorni ha spinto molte persone, soprattutto italiane, a chiedere informazioni telefonicamente.

"Siamo profondamente dispiaciuti e amareggiati per la truffa che ha ingannato numerose famiglie e ha messo la nostra Cesenatico al centro di questo brutto episodio", ha detto all’Adnkronos il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. "Da sabato pomeriggio - sottolinea il primo cittadino - ci siamo attivati per accogliere le persone truffate e provare a ricollocarle secondo le loro esigenze. Grazie alla collaborazione con gli albergatori e i privati abbiamo trovato alloggio a 150 persone a prezzi calmierati raccogliendo le denunce da veicolare ai carabinieri di Cesenatico che stanno gestendo le indagini. "Come Comune abbiamo inviato un esposto alla Procura di Forlì per il grave danno di immagine, e soprattutto per poterci costituire parte civile in un eventuale processo in modo da poter stare vicino a tutti i soggetti raggirati”, aggiunge Gozzoli che conclude ringraziando “di cuore tutti i cittadini che si sono prodigati per aiutare i turisti dimostrando che l'ospitalità romagnola è sempre un valore su cui poter contare”.