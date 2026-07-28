Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini"

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(Adnkronos) - Al via le demolizioni degli stabilimenti balneari di Ostia danneggiati dalle mareggiate e ormai in stato di abbandono. Gli interventi di bonifica sono partiti dal lido Shilling, sotto sequestro da due anni per abusi edilizi, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del prefetto della Capitale Lamberto Giannini e dell'assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Tobia Zevi. "Questo è un intervento importante per la riqualificazione del nostro mare – ha dichiarato Gualtieri – realizzeremo una spiaggia libera per i cittadini". Zevi poi ha aggiunto: "Oltre alle demolizioni vorremmo riaprire il Kursaal".