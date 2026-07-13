Farmaci, progetto 'Vulnerabili', Novo Nordisk e Banco Farmaceutico per accesso gratuito all’insulina

(Adnkronos) - Oltre 5.500 insuline e 40mila aghi forniti a 9 realtà socio-assistenziali di 5 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia. Sono i risultati della prima edizione del progetto ‘Vulnerabili’ che, nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico, con il sostegno dell’onorevole Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei Deputati, rilancia e amplia il proprio impegno. Nel 2025 - riporta una nota - per la prima volta in Italia ed Europa, un’azienda farmaceutica ha fornito gratuitamente – e in modo continuativo – insulina e dispositivi per la somministrazione a diverse strutture socio-assistenziali che si prendono cura di persone indigenti con diabete. Individui che spesso, a causa delle proprie condizioni socioeconomiche, non riescono ad accedere alle cure di cui hanno bisogno.

“A un anno dal lancio - afferma l’onorevole Mulè - ‘Vulnerabili’ dimostra che quando istituzioni, imprese e terzo settore lavorano insieme è possibile generare cambiamenti concreti e duraturi. L’ampliamento del progetto conferma la validità di un modello che mette al centro la persona e il diritto alla salute, riducendo le disuguaglianze e rafforzando un sistema sanitario più inclusivo”.

Il successo dell’iniziativa – che rientra nell’ambito di Cirular for Zero, il programma di sostenibilità ambientale e sociale di Novo Nordisk – è confermato dall’ampliamento del progetto che nel 2026 coinvolgerà ben 16 associazioni con una copertura delle attività in 13 comuni di 10 regioni: il doppio dell’anno precedente. Alle realtà che hanno preso parte alla prima edizione – Fondazione Fratelli di San Francesco e Opera San Francesco per i poveri (Milano); Medicina e Assistenza ai Margini (Roma); Sermig e Camminare Insieme (Torino); Cesaim (Verona); Centro Astalli e Centro Padre Nostro (Palermo) – si aggiungono la Caritas di Arezzo, l’associazione Sokos di Bologna, la Croce Rossa de L’Aquila, l’associazione La Tenda di Napoli, la Croce Rossa di Roccella Ionica e quelle di Agrigento, Floridia e Lampedusa (Sicilia).

“I risultati raggiunti in questo primo anno - commenta Jens Pii Olesen, Corporate Vice President e General Manager di Novo Nordisk Italia - rappresentano per noi motivo di grande orgoglio ma anche uno stimolo a fare di più. ‘Vulnerabili’ è la dimostrazione concreta del nostro impegno nel costruire un modello di salute sostenibile e accessibile, in linea con la nostra visione globale. L’espansione del progetto ci consentirà di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone con diabete a prescindere dal proprio status socioeconomico e di ribadire che Novo Nordisk non viene meno al proprio ruolo di soggetto attivo per contribuire attivamente a un futuro più equo, solidale e attento ai bisogni delle comunità”.

Anche nel 2026 - continua la nota - ‘Vulnerabili’ prevede la distribuzione di dispositivi iniettivi e aghi in grado di rispondere al fabbisogno espresso da alcune realtà socio-assistenziali dislocate da Nord a Sud del territorio nazionale, dotate di personale sanitario e di frigoriferi medicali certificati. Novo Nordisk fornirà oltre 6.200 device con insulina e 46mila aghi a Banco Farmaceutico che, come nella prima edizione, si occuperà della logistica e del trasporto, senza alcun costo per le strutture coinvolte.

“Esiste una fascia di persone particolarmente fragile - illustra Sergio Daniotti, presidente Fondazione Banco Farmaceutico Ets - che vive in condizioni di povertà economica e sanitaria e, pur avendo bisogno di terapie indispensabili come l'insulina, rischia di rimanerne esclusa. Il progetto Vulnerabili nasce proprio per rispondere a questa emergenza, e lo fa mettendo in rete un'impresa e le realtà socioassistenziali che ogni giorno si prendono cura degli ultimi. Questa collaborazione non solo esprime un metodo che ha determinato importanti risultati, ma dimostra come lavorare insieme per costruire il bene comune contribuisca a infondere speranza in tutta la società”. Novo Nordisk e Banco Farmaceutico - conclude la nota - si ritroveranno anche ad agosto al Meeting di Rimini: l’azienda danese sarà Health partner e realizzerà una serie di iniziative che rientrano nell’ambito del piano Circular for Zero. Recentemente, nell'ambito del Premio Eccellenze dell'Informazione scientifica e centralità del paziente promosso dall’Osservatorio comunicazione medico scientifica (Ocms), Vulnerabili ha ricevuto il riconoscimento nella categoria ‘Ambito eccellenze dell'informazione scientifica’.