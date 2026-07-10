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Video | 10 luglio 2026, 12:50

Università: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'Premiamo innovazione e sostenibilità'

Università: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), 'Premiamo innovazione e sostenibilità'

(Adnkronos) - "Quando l'innovazione e la capacità di sviluppare prodotti all'avanguardia si uniscono alla sostenibilità e all'impegno nel preservare le fasce più deboli della popolazione, ci troviamo di fronte a un aspetto di grande valore, che merita di essere riconosciuto e premiato". È con queste parole che Nathan Levialdi Ghiron, Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, ha motivato il conferimento della Laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio, consegnata presso il Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone a Roma, alla presenza del ministro per l'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini. 

 

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