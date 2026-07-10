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Ultim'ora | 10 luglio 2026, 17:26

Lorella Capano, il figlio confessa l'omicidio della madre: "L'ho uccisa io"

Lorella Capano, il figlio confessa l'omicidio della madre: &quot;L'ho uccisa io&quot;

(Adnkronos) - Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, nell’appartamento di via Hope a Sanremo, dove il delitto è avvenuto lunedì sera. Il giovane, residente a Milano, aveva sempre negato ogni responsabilità, ma è crollato durante l’udienza di convalida davanti al gip Massimiliano Botti, che questa mattina, in tribunale a Imperia, ha convalidato l’arresto. 

Oldani è ora detenuto nel carcere di Sanremo. Domani è prevista l’autopsia sul corpo della donna, un passaggio chiave per ricostruire con precisione le dinamiche dell’omicidio. 

 

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