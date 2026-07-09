Giuliano Ortolan

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Vigliano, 71 patenti di pedoni e ciclisti per i corsi di educazione stradale: in campo anche la Polizia Locale
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