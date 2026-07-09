Infortunio sul lavoro, cosa fare nelle prime 48 ore per non compromettere la richiesta di risarcimento

La messa in sicurezza e la denuncia immediata

Perché le tempistiche contano

Un infortunio in azienda sorprende sempre: tra il dolore fisico e la concitazione collettiva è facile trascurare dettagli decisivi.

Il primo passo, dopo aver messo in sicurezza la persona coinvolta e l’area interessata, è attivare la procedura di denuncia. Il Testo Unico 81/2008 impone al datore di lavoro di segnalare l’evento all’INAIL entro 48 ore; se il lavoratore è temporaneamente privo di sensi o trasportato in ospedale, la scadenza non slitta.

Nella pratica, conviene che il dipendente informi subito il responsabile di reparto o il preposto. Un messaggio scritto — e-mail, chat aziendale, perfino un sms — crea traccia certa dell’orario di segnalazione. Questo dettaglio torna utile se, nelle settimane successive, nasceranno contestazioni sul rispetto dei termini di legge.

Documentazione medica: il certificato che fa la differenza

I dati che non possono mancare

La corsa al pronto soccorso fornisce il primo referto, ma non basta. Serve un certificato rilasciato dal medico curante o dall’azienda sanitaria con indicazione di: data, ora, dinamica descritta dal paziente, diagnosi provvisoria, prognosi dei giorni di inabilità.

Senza questi elementi, l’INAIL può classificare l’evento come “malattia comune” e bloccare l’indennizzo.

Conservare ogni scontrino di farmaci, ricevuta di visite specialistiche e prescrizione per indagini strumentali. Tali spese, spesso escluse dal rimborso automatico, rientrano invece nel possibile risarcimento civile. Annotare subito nomi di testimoni presenti: a distanza di mesi la memoria sbiadisce, le gerarchie aziendali cambiano e un supporto orale diventa più fragile.

Raccolta delle prove e ruolo dei colleghi

Foto, dispositivi e verbali ispettivi

Il luogo dell’incidente va fotografato prima che qualcuno rimuova macchinari, scale o cavi elettrici. Un breve video con lo smartphone immortalando lo stato dei DPI — caschi, guanti, mascherine — spesso vale più di mille parole in fase di perizia.

Chiedere poi copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei verbali del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Se emergono divergenze tra misure indicate e situazione reale, la colpa datoriale diventa più semplice da dimostrare.

Non è raro che i colleghi si sentano a disagio: temono ritorsioni o la perdita di premi di produzione. Meglio mettere per iscritto la loro disponibilità a testimoniare, magari tramite una dichiarazione confidenziale depositata presso un sindacato. Questo consente di fissare la versione dei fatti senza esporre subito il lavoratore a pressioni interne.

Indennizzo INAIL o azione civile? Capire la strada giusta

Il danno differenziale passo dopo passo

L’automatismo delle prestazioni INAIL scatta con la sola denuncia e tutela, per finalità sociale, la perdita economica minima. Tuttavia non copre voci come danno morale, sofferenza psichica o perdita di chances personali. È qui che subentra il cosiddetto danno differenziale: la differenza fra quanto liquidato dall’ente e il risarcimento integrale dovuto dal datore di lavoro, qualora si dimostri la violazione dell’art. 2087 c.c.

Prima di decidere se limitarsi alla rendita INAIL o avviare un’azione per il danno differenziale, conviene, anche solo per farsi un’idea preliminare, passare in rassegna portali specializzati e, soprattutto, guardare tutte le informazioni disponibili su documenti, termini e possibili responsabilità, così da impostare la pratica con un quadro completo.

Una volta raccolti certificati, fotografie e testimonianze, occorre agire nei dieci anni previsti per la prescrizione civile. In giudizio il lavoratore deve provare contratto, danno e nesso causale; spetta invece al datore dimostrare di aver adottato ogni misura di sicurezza. Le sentenze di Cassazione degli ultimi anni — dalla n. 21590/2008 alla n. 9083/2020 — confermano che la rendita INAIL non esaurisce il diritto costituzionale al pieno ristoro.

Chi teme le spese legali può valutare la cessione del credito a società specializzate, la tutela sindacale o il patrocinio a spese dello Stato se rientra nei limiti di reddito. L’importante è muoversi in fretta: trascorso troppo tempo, recuperare prove tecniche o rintracciare testimoni diventa complicato, e la prospettiva di un accordo stragiudiziale si attenua.

Conclusione

Le prime 48 ore dopo un infortunio sul lavoro non sono solo il momento della cura medica, ma l’occasione decisiva per preservare diritti che potrebbero valere una vita intera. Denuncia tempestiva, certificazione completa, raccolta diligente delle prove e consapevolezza della differenza tra indennizzo e risarcimento compongono il percorso virtuoso. Se ogni passaggio viene onorato, il lavoratore potrà affrontare la convalescenza con la serenità di chi sa di non aver lasciato nulla al caso.