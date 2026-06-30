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30 giugno 2026, 16:05
Cleris Bertomoro
Le prime dal territorio
Biella
Ancora liti accese nel Biellese, raffica di interventi dei Carabinieri
Richieste al 112 dai comuni di Biella, Cossato, Gaglianico, Mongrando e Vigliano Biellese.
Circondario
Trovato senza vita in casa, tragedia a Candelo
Cossato e Cossatese
Proprietari sono in vacanza, arrivano i ladri in casa: furto a Cossato
Valli Mosso e Sessera
Auto nel canale agricolo, giovane a terra con il ciclomotore: soccorsi a Salussola e Sostegno
Valle Elvo
Unplugged 2026 di Biagio Antonacci, applausi per la data zero a Sordevolo
Valle Cervo
Lutto a Miagliano, è mancato Gabriele Pozza: aveva 62 anni
Basso Biellese
Auto nel canale agricolo, giovane a terra con il ciclomotore: soccorsi a Salussola e Sostegno
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Ginger cerca casa: è l'ultima cucciola rimasta senza adozione FOTO
Biella Motori
Moto senza Vista, partenze da Biella e Vercelli per un giorno di condivisione e inclusione
Enogastronomia
Eccellenze piemontesi in vetrina a New York: diverse aziende al Summer Fancy Food Show
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Città Studi, bilancio positivo per la Summer School FOTO
Music Cafè
Cossato, in arrivo Arte in Villa e KÒS Festival FOTO
Vita Eco e Casa
Biella Legno, colore e design per la casa: dal reparto vernici al nuovo showroom dedicato a serramenti e infissi FOTO
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