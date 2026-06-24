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24 giugno 2026, 14:29
Anna Maria Rizzollo
Le prime dal territorio
Biella
Il ministro Pichetto in visita alla Lauretana
Per il ministro Lauretana "un’azienda che ha a cuore il territorio, imbottigliando l’acqua più...
Circondario
Albero pericolante sulla strada Candelo-Castellengo, arrivano i Vigili del Fuoco
Cossato e Cossatese
Albero pericolante sulla strada Candelo-Castellengo, arrivano i Vigili del Fuoco
Valli Mosso e Sessera
Donna accusa un malessere in casa, soccorsi a Valdilana
Valle Elvo
Il ministro Pichetto in visita alla Lauretana
Valle Cervo
Rosazza, al via lavori di manutenzione ordinaria
Basso Biellese
Cerrione, in pensione la storica bidella delle scuole: il grazie di insegnanti, alunni e Comune
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Dall’emergenza alla gestione: nel Biellese un osservatorio per monitorare le colonie feline
Biella Motori
Da Gaglianico al Lago d’Orta e in Valsesia, 200 km in sella ai Ciao per solidarietà FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Rosazza, conto alla rovescia per la distribuzione della polenta concia della Pro Loco
Fashion
Biella, a Palazzo Oropa l’incontro istituzionale con il presidente onorario del gruppo FILA
Music Cafè
Classico e contemporaneo all'Accademia Perosi: violoncello e loop station con Alessandro Copia
Vita Eco e Casa
Biella Legno, colore e design per la casa: dal reparto vernici al nuovo showroom dedicato a serramenti e infissi FOTO
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