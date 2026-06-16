Banca del Fucino, la musica del Teatro dell’Opera di Roma al Bioparco

ROMA (ITALPRESS) - L'evento "Il Bioparco al Tramonto" - che prevede eccezionalmente il prolungamento dell'orario del Bioparco di Roma fino alle 21.30 - entra nel vivo il 19 e 20 giugno con due iniziative patrocinate da Banca del Fucino.

Venerdì 19 giugno alle 19.30 all'Oasi del lago si terrà il concerto inaugurale organizzato da Banca del Fucino con gli artisti del programma Fabbrica Young Artist Program e la Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera, di cui la Banca è mecenate dal 2020.

Sabato 20 giugno dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso l'Oasi del Lago saranno proposte attività educative dedicate a "Sua altezza la giraffa".

Dal 2025 Banca del Fucino è al fianco del Bioparco sostenendo progetti concreti come la realizzazione della nuova exhibit leopardi e l'adozione a distanza di specie animali, e supportando la realizzazione di alcune giornate speciali di sensibilizzazione del pubblico sui temi della biodiversità, dell'educazione ambientale e della tutela degli ecosistemi.

"Sostenere il Bioparco di Roma significa contribuire a un luogo che unisce tutela della biodiversità, educazione ambientale e partecipazione delle famiglie. Con il concerto inaugurale realizzato insieme agli artisti del Fabbrica Young Artist Program e ai bambini della Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera di Roma, abbiamo voluto offrire ai visitatori un'esperienza capace di coniugare cultura, natura e bellezza. E' questa l'idea di responsabilità sociale che guida il nostro impegno: essere vicini alle comunità e sostenere progetti che generano valore educativo, culturale e ambientale per il territorio", ha dichiarato Francesco Maiolini, amministratore delegato di Banca del Fucino.

In entrambe le date, nei 17 ettari del Parco incastonati dentro Villa Borghese, lo staff zoologico sarà a disposizione durante le ore del tramonto per raccontare caratteristiche e abitudini degli animali, in particolare di giraffe, lemuri, elefanti, orsi, otarie e rettili.

All'interno dell'Oasi del Lago si potrà fare un aperitivo selvaggio e anche gli altri punti ristoro dislocati nel parco sanno aperti e all'uscita sarà possibile intrattenersi al Caffè del Parco.

La serata inaugurale prevede la performance degli Artisti di "Fabbrica", lo Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma: Jessica Ricci (soprano), Jiacheng Fan (tenore), Irene Zas Martinez (mezzosoprano) e Dayu Xu (basso), accompagnati da Zenoviia Anna Danchak al pianoforte. Questi, insieme ai bambini della Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera di Roma, si esibiranno in un programma vasto con arie famose come "Questa o quella" da Rigoletto di G. Verdi oppure "Nessun Dorma" da Turandot di Puccini, ma anche Il concerto nel "Pollaio" di W.A di Mozart o la melodia di Disney "Once upon a time".

Le attività al crepuscolo di sabato 20 giugno si svolgono in occasione della giornata internazionale della giraffa. Si potranno conoscere le caratteristiche e i segreti del mammifero più alto del pianeta, oltre a scoprire le curiosità sulle tre giraffe presenti al Bioparco: le femmine Dalia e Acacia e il maschio Magoma.

Che altezza raggiunge una giraffa? E' vero che ha la lingua viola e che le macchie sono tutte uguali? A queste e a tante altre domande si potrà trovare risposta in compagnia di esperti naturalisti. Partecipando all'esperienza educativa "Un collo lungo lungo" si potranno osservare e maneggiare modelli di cranio e le sette vertebre che compongono il collo della giraffa per scoprire gli adattamenti le magie dell'evoluzione. Inoltre, si apprenderà che le giraffe hanno lo stesso numero di vertebre degli esseri umani, anche se il loro collo misura fino a due metri.

"Una rete di sicurezza" è il titolo dell'attività che, grazie a due macchine didattiche, illustrerà l'incredibile meccanismo anatomico (rete mirabilis) che permette alle giraffe di abbassare la testa ad esempio per abbeverarsi, compensando gli sbalzi di pressione sanguigna.

Nei pressi delle postazioni ci saranno postazioni di face painting in cui ci si potrà trasformare in giraffe oppure negli animali preferiti.

- Credit foto: Massimiliano Di Giovanni - archivio Bioparco -

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