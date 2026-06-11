Mondiali 2026, cerimonia apertura interrotta. Rai: "Errore nel timing"

(Adnkronos) - La Rai si 'discolpa' dopo l'interruzione della diretta durante la cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026. Oggi, giovedì 11 giugno, il Messico ha sfidato il Sudafrica nella gara inaugurale della rassegna iridata, con la partita che è stata preceduta dalla consueta cerimonia allo stadio Azteca di Città del Messico. La diretta Rai però è stata interrotta proprio durante l'esibizione di Shakira: "In merito all’interruzione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio, si precisa che la Rai ha operato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli editoriali e tecnici stabiliti dalla Fifa per la gestione dell’evento. La programmazione della diretta era regolata da una tempistica rigorosa, condivisa con l’organizzazione internazionale, che prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti della trasmissione", ha reso noto la Rai.

"L’interruzione 1 minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al TG1. Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale Rai esprime rammarico verso il pubblico", ha comunicato la Rai.

"Resta confermato che tutte le altre fasi della copertura sono state realizzate in coerenza con le indicazioni ricevute e con gli standard editoriali del servizio pubblico. La Rai ribadisce il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale dei grandi eventi internazionali".