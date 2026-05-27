Crystal Palace-Rayo Vallecano: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - È il giorno della finale di Conference League. Oggi, mercoledì 27 maggio, il Crystal Palace sfida il Rayo Vallecano - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto della terza competizione europea. Gli inglesi arrivano all'appuntamento dopo aver battuto gli ucraini dello Shakthar Donetsk in semifinale, mentre gli spagnoli hanno superato i francesi dello Strasburgo.

La finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Crystal Palace (3-4-3): Henderson, Canvot, Riad, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. All. Glasner.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao. All. Perez.

Crystal Palace-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La finale si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.