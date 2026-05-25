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Ultim'ora | 25 maggio 2026, 06:48

Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Ieri l'affluenza al 46,31%

Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Ieri l'affluenza al 46,31%

(Adnkronos) -

Urne aperte anche oggi, lunedì 25 maggio, per le elezioni amministrative dalle 7 alle 15, poi, ci sarà lo spoglio. Gli elettori, chiamati a esprimere il proprio voto, sono 6.624.575 per un totale di 895 Comuni, di cui 121 superiori a 15mila abitanti e i 18 comuni capoluogo: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. 

 

L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. ll dato, registrato da Eligendo, risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 23 era stata del 50,20%. 

 

 

 

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