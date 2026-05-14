Carlo Ancelotti rinnova, commissario tecnico del Brasile fino al 2030

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Un lungo rinnovo prima di partire per la spedizione Mondiale. Questa la scelta della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) che ha blindato il commissario tecnico Carlo Ancelotti fino al 2030. "La conferma di Ancelotti alla guida della Nazionale brasiliana - la squadra più titolata nella storia del calcio mondiale - riflette non solo il sostegno della Cbf al suo lavoro, ma anche la fiducia che si è guadagnato dalla squadra e dai tifosi brasiliani sin dal suo arrivo alla fine di maggio 2025 - sottolinea una nota federale -. Da quando ha assunto l'incarico, il tecnico italiano è diventato una figura centrale nel rafforzamento del calcio brasiliano, lavorando a stretto contatto con diverse aree della Cbf e consolidando un rapporto caratterizzato da identificazione, eccellenza e stabilità". "Sono arrivato in Brasile un anno fa. Fin dal primo minuto ho capito cosa significhi il calcio per questo Paese. Per un anno abbiamo lavorato per riportare la Nazionale brasiliana ai vertici del calcio mondiale. Ma la Cbf e io vogliamo di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro - il commento di Ancelotti -. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti insieme fino ai Mondiali del 2030. Voglio ringraziare la Cbf per la fiducia. Grazie, Brasile, per la calorosa accoglienza e per tutto l'affetto".Il presidente della CBF, Samir Xaud, ha celebrato il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti e ha sottolineato la coerenza della decisione con il progetto sportivo della federazione per i prossimi anni. "Oggi è un giorno storico per la Cbf e per il calcio brasiliano. Il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti rappresenta un ulteriore passo concreto nel nostro impegno a fornire alla Nazionale cinque volte campione del mondo una struttura sempre più forte, moderna e competitiva. Lavoriamo quotidianamente per mantenere il Brasile ai massimi livelli del calcio mondiale, prestando al contempo grande attenzione allo sviluppo delle altre selezioni, alle competizioni organizzate dalla Cbf e al rafforzamento dei club e delle federazioni in tutto il Paese", ha dichiarato Samir Xaud. Anche il vicepresidente della Cbf, Gustavo Dias, ha ribadito l'importanza del rinnovo del contratto di Ancelotti, sottolineando come la fiducia reciproca abbia facilitato l'accordo. "La carriera di Ancelotti parla da sola. Ma, oltre a questo, è una persona fantastica. Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto dal suo arrivo. La sua permanenza per altri quattro anni riflette la fiducia in un progetto solido, costruito con equilibrio, esperienza e visione per il futuro. Siamo convinti che questa continuità rafforzi ulteriormente il legame tra la Nazionale e i tifosi brasiliani e la gioia che il calcio ha sempre portato nel nostro Paese", ha concluso Gustavo Dias. Ancelotti è stato nominato commissario tecnico della Nazionale brasiliana nel maggio 2025. In un anno di lavoro, ha guidato la Seleçào in dieci partite, ottenendo cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La squadra, sotto la sua guida, ha segnato 18 gol e ne ha subiti otto. Ai Mondiali del 2026 il Brasile di Ancelotti affronterà Marocco, Haiti e Scozia nel girone C.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).