Serie A, oggi Lecce-Juventus - Diretta

(Adnkronos) - Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri scendono in campo a Lecce - in diretta tv e streaming - per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro l'Hellas Verona, che da già retrocesso è riuscito a fermare la corsa Champions bianconera sull'1-1 all'Allianz Stadium, mentre quella salentina ha battuto il Pisa in trasferta.

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà la Fiorentina mentre il Lecce volerà a Sassuolo.