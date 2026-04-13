Ricorso rigettato, il nuovo album di Ditonellapiaga mantiene il titolo 'Miss Italia'

(Adnkronos) -

'Miss Italia' è ufficialmente il titolo del nuovo album di Ditonellapiaga. Il Tribunale di Roma, secondo quanto riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'artista, ha rigettato il ricorso relativo all’utilizzo del nome, confermando che il progetto discografico potrà mantenere la sua denominazione originale. Il disco, interamente scritto e composto da Margherita Carducci (vero nome di Ditonellapiaga) insieme ad Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione, è dedicato a chi si sente inadeguato ma ha imparato a trasformare le proprie fragilità in forza. L'album indaga il rapporto con i canoni estetici e sociali e con l'idea di essere "giusti", attraverso una voce definita "sbarazzina e volutamente fuori dal coro".

"È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui", ha commentato Ditonellapiaga. "Credo nella potenza delle immagini, nel loro potere evocativo per raccontare un vissuto o un’emozione. In “Miss Italia” racchiudo tutto il mio mondo interiore in due parole diventate ormai universali, parte dell’immaginario collettivo. Racconto la mia storia: il rapporto con il fallimento, il senso d’inadeguatezza e l’accettazione dell’imperfezione, sono contenta che questo significato sia arrivato". L’artista e la società BMG sono stati difesi in giudizio dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza.

La controversia è nata durante l'ultimo Festival di Sanremo. Mentre Ditonellapiaga era in gara con 'Che Fastidio!', l'organizzazione di Miss Italia ha annunciato azioni legali per “uso indebito della denominazione 'Miss Italia'”, in riferimento al titolo dell'album di prossima uscita. In una nota, il concorso aveva definito la condotta "gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione".

Margherita proseguirà la presentazione del nuovo album con tre appuntamenti instore: il 14 aprile alla Feltrinelli Duomo di Milano, il 15 aprile alla Feltrinelli Via Melo di Bari e il 16 aprile alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli. Le tracce di "Miss Italia" e i brani più iconici dell'artista verranno poi portati dal vivo in un tour, prodotto da Magellano Concerti, che da giugno a settembre la vedrà calcare i palchi dei principali festival italiani. Seguiranno due speciali appuntamenti nei club in autunno: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.