Funerali Bonaccorti, l’uscita del feretro dalla chiesa sulle note de 'Il cielo'

(Adnkronos) - Bonaccorti: l’uscita del feretro sulle note de ‘Il cielo’, lungo applauso in piazza del Popolo

Roma, 14 mar. - (Adnkronos)

Sottotitolo: Folla commossa di amici, colleghi e fan per l'uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti/// Un lungo e caloroso applauso si è levato da una Piazza del Popolo gremita per accompagnare l'uscita del feretro di Enrica Bonaccorti dalla Basilica di Santa Maria in Montesanto. L'ultimo, commosso saluto alla nota conduttrice è avvenuto sulle note de ‘Il Cielo’ di Renato Zero, brano simbolo di un'amicizia profonda, testimoniata poco prima dal toccante messaggio dell'artista letto durante la cerimonia. Centinaia di persone, tra amici, colleghi del mondo dello spettacolo e semplici fan, si sono radunate davanti alla Chiesa degli Artisti per rendere l'ultimo omaggio a un volto amato del piccolo schermo.