Papa Leone si trasferisce nel Palazzo Apostolico

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - Papa Leone XIV prende possesso dell'appartamento nel Palazzo Apostolico, trasferendosi, con i suoi più stretti collaboratori, negli spazi a disposizione dei suoi predecessori. Lo rende noto la Sala stampa vaticana.Finora il Santo Padre abitava nel Palazzo del Sant'Uffizio, il suo alloggio quando era prefetto del Dicastero per i Vescovi.L'ultimo Pontefice a vivere nel Palazzo Apostolico era stato Benedetto XVI. Papa Francesco, invece, aveva scelto di vivere a Casa Santa Marta.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).