Kate rompe il protocollo e balla a piedi nudi per la festa indù

(Adnkronos) - Kate Middleton ha infranto il protocollo reale e a piedi nudi, rispettando le usanze del tempio indù, si è unita alla danza Garba al tempio Shreeji Dham Haveli a Leicester per la festa di Holi. ''I miei figli lo avrebbero adorato'', ha commentato la principessa Kate, che per l'occasione ha indossato un raffinato abito Jamie di Polo Ralph Lauren adornato con una sciarpa di seta gialla. Al suo arrivo la principessa ha ricevuto una ghirlanda di fiori e un caloroso benvenuto nelle East Midlands, con balli, clacson e una folla accorsa per stringerle la mano in occasione la festa indiana dei colori, dell'amore e della primavera.

Durante la visita, Kate ha rivelato la sua passione per la cucina indiana, dichiarando di amare "coriandolo e peperoncino verde". Un gruppo di ballerini di Bollywood si è esibito in una coreografia per lei, donandole una rosa da tenere in mano.

Al suo arrivo al Belgrave Neighbourhood Centre, Kate è stata presentata ad Aakash Odedra, coreografo pluripremiato, ballerino di Bollywood che nel 2011 ha fondato la Aakash Odedra Company a Leicester per creare "una società più felice e sana attraverso la danza e le arti". L'anno scorso, la compagnia di danza si è unita a Move Against Cancer per offrire lezioni di movimento di Bollywood a chi si stava riprendendo dal cancro.

Dopo aver assistito alla sua prima esibizione di Bollywood, la principessa è stata condotta in una sala da ballo illuminata da candele dove si è esibito Odedra in 'Songs of the Bulbul'. Si tratta dell'interpretazione di un'antica storia sufi che racconta di un uccello canterino catturato, o bulbul, che canta prima di morire di disperazione. Kate sembrava ipnotizzata mentre cerchi rossi di coriandoli cadevano dal soffitto e Odedra si esibiva in un assolo di danza. "E' stato così commovente. Straordinario", ha detto Kate.

La principessa, indossando ancora la ghirlanda, ha poi visitato Ladlees, un negozio di sari a conduzione familiare. Kate ha aggiunto che è stato bello tornare in città in "circostanze più felici", poiché la sua ultima visita è avvenuta con il principe William nel 2018, quando hanno reso omaggio alle vittime di un incidente in elicottero in cui hanno perso la vita cinque persone, tra cui Vichai Srivaddhanaprabha, presidente della squadra di calcio del Leicester City.