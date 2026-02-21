Svolta radicale con l'anticiclone, ecco come cambia il tempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) -

Svolta meteo radicale in arrivo sull'Italia. E' l'effetto dell'anticiclone, con il ritorno del sole e l'aumento delle temperature un po' ovunque dopo settimane di piogge persistenti e maltempo. Spazio quindi all'alta pressione e alla stabilità, al bel tempo e a un clima quasi primaverile. Occhio però alle escursioni termiche tra giorno e notte, che si faranno più marcate. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, sabato 21 febbraio, e per i giorni a venire.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’espansione di un robusto campo di alta pressione garantirà finalmente quella stabilità che molti attendevano. Già dalle prossime ore, i sistemi perturbati lasceranno spazio a cieli sempre più tersi, segnando la fine della fase turbolenta e l'inizio di un dominio anticiclonico più deciso.

Il fine settimana sarà il vero spartiacque di questa stagione: ci attende infatti un sabato e una domenica all'insegna del bel tempo diffuso. Da Milano a Napoli, il sole tornerà a essere il protagonista indiscusso, regalando giornate ideali per le attività all'aperto. Saranno pochissime le eccezioni, con una residua variabilità che interesserà soltanto i settori dell'estremo Sud, nord della Sicilia in primis, ma senza rovinare più di tanto il quadro generale.

Oltre alla stabilità atmosferica, assisteremo a un progressivo e sensibile aumento delle temperature, in particolare nei valori massimi. Grazie al maggiore soleggiamento, le colonnine di mercurio saliranno di diversi gradi, portando un clima gradevole e quasi primaverile durante le ore centrali della giornata. Le escursioni termiche tra il giorno e la notte si faranno però più marcate, tipico delle fasi di alta pressione

Le notizie sono ottime anche per chi guarda a medio-lungo termine: la prima metà della prossima settimana si prospetta infatti estremamente stabile. L’alta pressione metterà radici profonde sul Mediterraneo centrale, sbarrando la strada a eventuali perturbazioni atlantiche. Questo garantirà una prosecuzione del tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, consolidando un periodo di pausa dalle piogge che potrebbe durare diversi giorni.

Tuttavia, come spesso accade con gli anticicloni invernali o autunnali, la troppa stabilità favorirà il ritorno delle nebbie e delle nubi basse da domenica. Soprattutto in Pianura Padana, in Liguria e nelle valli interne del Centro, il ristagno d’aria nei bassi strati potrà creare foschie dense durante le ore notturne e al primo mattino. Si tratterà comunque di fenomeni locali che tenderanno a dissolversi non appena il sole scalderà l'atmosfera.

Sabato 21. Al Nord: sereno, neve sui confini alpini centro-orientali. Al Centro: soleggiato. Al Sud: variabile e ventoso, qualche pioggia soltanto sul basso Tirreno.

Domenica 22. Al Nord: poco nuvoloso, nubi basse sul Ponente ligure. Al Centro: sereno. Al Sud: poco nuvoloso.

Lunedì 23. Al Nord: nubi basse in Liguria, nebbie in Veneto, sole altrove. Al Centro: nubi irregolari solo in Toscana e Lazio. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: nubi basse tra Liguria e Toscana, qualche nebbia in pianura, sereno altrove.