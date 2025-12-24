'Buon Natale', gli auguri dei leader: dalle foto di Trump al presepe di Meloni, Sanchez 'inclusivo'

(Adnkronos) - "Buone feste!". Il tweet con cui il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha voluto augurare a tutti i cittadini buone feste nella giornata di Nochebuena diventa un caso sui social. Il messaggio, accompagnato da un breve video, ha scatenato discussioni e reazioni su X tra sostenitori e critici.

Nel video, infatti, Sanchez rivolge "felices fiestas" ai cittadini indipendentemente da come e dove scelgano di trascorrere le festività, includendo riferimenti alla pluralità linguistica e culturale della Spagna e augurando serenità anche a studenti e lavoratori.

Alcuni utenti hanno reagito al messaggio sottolineando l'uso di un linguaggio generico e la scelta di focalizzarsi su "las fiestas" piuttosto che su termini più esplicitamente associati alla tradizione religiosa come "Navidad", giudicando il tweet poco ancorato alle usanze cristiane. Altri, invece, hanno apprezzato l'inclusività del messaggio e il riconoscimento delle diverse tradizioni e lingue del paese.

I leader dei vari paesi, in queste ore, pubblicano video e messaggio di auguri. Ognuno sceglie una linea diversa. Da giorni Donald Trump augura 'merry Christmas' dai vari profili, istituzionali e non, con messaggi e contenuti multimediali. Il presidente degli Stati Uniti ha ospitato diversi eventi natalizi alla Casa Bianca prima di spostarsi nella sua residenza di Mar-a-Lago.

Diversa la scelta del premier britannico, Keir Starmer. "Vorrei augurare un felicissimo Natale a tutta la nazione. Da parte della mia famiglia alla vostra, vi auguro un felicissimo Natale", dice il primo ministro nel video diffuso sui social. "Questo è il momento di celebrare la nascita di Gesù Cristo, la storia del Natale e i valori cristiani che la definiscono. Guardiamo avanti e celebriamo la gioia e la speranza che il Natale porta con sé", aggiunge.

Il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invece, mette in risalto "il presepe, il simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale. Il presepe non impone nulla a nessuno: racconta una storia, custodisce valori, rende più profonde le radici", dice la premier.

"Una nazione che conosce le proprie radici non ha paura del confronto né del futuro. Che si creda o no, questo simbolo parla di dignità, responsabilità, rispetto della vita, attenzione ai fragili. Sono valori che hanno plasmato la nostra comunità e che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o timore. Siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore e di pace che porta con sé".