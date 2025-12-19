Prima Pagina
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
Aurelio Grotto
Rino Camerlengo
Rosa Noemi Sarasso, ved. Peiretti
mercoledì 17 dicembre
Anna Coppa, ved. Coppa Boli
Carla Buratti, ved. Brovarone
Sergio Falla Caravino
Paolo Baù
Mary Acquadro, ved. Mologni
Flavio Bergantin
martedì 16 dicembre
Franco Bettassa Cont
Leggi le ultime di: NECROLOGI
Copertina
NECROLOGI
|
19 dicembre 2025, 08:37
Susanna Pungente, ved. Morleo
Le prime dal territorio
Biella
A Oropa un Natale da vivere con le visite guidate
Nel cuore delle festività natalizie e a conclusione dell’Anno Giubilare, Oropa propone un...
Circondario
Vigliano, Galà di Natale al Teatro Erios
Cossato e Cossatese
Pallavolo, chiusura con il botto: a Lessona arriva Lilliput
Valli Mosso e Sessera
A Pray è tutto pronto per la Notte di Natale
Valle Elvo
A Pollone parte il cantiere per la ristrutturazione della mensa scolastica
Valle Cervo
Fanno resistenza durante i soccorsi, due uomini rischiano una denuncia
Basso Biellese
Salussola, incontro della Polizia Locale con le scuole su bullismo e cyberbullismo
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Sandigliano, sospetto veleno per gatto trovato in cortile
Biella Motori
Santa Lucia con i Think Biker, una giornata di emozioni e sorrisi FOTO
Enogastronomia
Tante cose da fare nel we del 19, 20 e 21 dicembre
Fashion
Po.in.tex: Martino Salussolia nuovo Presidente del Comitato di Gestione del cluster
Music Cafè
A Biella torna il Capodanno in piazza! FOTO
Vita Eco e Casa
Prefabbricati Guerrini, Innovatori per Tradizione: quando la Prefabbricazione incontra l’Architettura FOTO
