A Renato Brunetta il Premio Laurentum alla Carriera

(Adnkronos) - "Ho imparato molto dalla politica: è amore per gli altri. Un amore che significa anche riuscire a cambiare le cose, dedizione alla cosa pubblica. Quanti impegni, quanta amarezza, ma anche quanta bellezza nel lavoro della rappresentanza. Quanta fatica. La fatica di tutti coloro che vogliono capire e cambiare il mondo. La poesia è questo: dare un nome alle cose, ai sentimenti, alla realtà". Così Renato Brunetta, emozionato, nell’accettare il Premio Laurentum alla Carriera, durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. "Quando penso a tutto ciò, mi viene in mente la moderna teoria quantistica, che afferma che il mondo esiste perché lo conosciamo, lo percepiamo, lo amiamo, lo osserviamo. Un elemento di scienza, non solo di sensazione. Quanta verità c’è in tutto questo. Chi fa politica, chi dona pezzi di sé agli altri per cambiare le cose, è, in fondo, anche un po’ poeta".

Renato Brunetta, "figura di eccellenza nel panorama culturale, accademico e istituzionale italiano ed europeo, si è distinto per una carriera straordinaria e poliedrica - recita la motivazione - caratterizzata da innumerevoli meriti nei campi dell’economia, della ricerca scientifica, dell’insegnamento universitario, dell’attività pubblicistica e dell’impegno nelle istituzioni. Professore ordinario di Economia politica, ha contribuito in modo decisivo all’avanzamento delle scienze economiche, sia attraverso una produzione scientifica di altissimo valore, riconosciuta a livello internazionale, sia formando generazioni di studenti e giovani ricercatori".

Nel corso della sua "intensa" attività politica e istituzionale, "Brunetta ha ricoperto ruoli di primaria importanza, distinguendosi per la sua competenza, integrità e capacità di leadership. Ha saputo portare innovazione e riforma nella pubblica amministrazione, promuovendo una visione moderna ed efficiente dei servizi pubblici, sempre a beneficio della collettività e a tutela dei principi di trasparenza e responsabilità. Il suo impegno europeista rappresenta un tratto distintivo e costante del suo percorso: con dedizione e lungimiranza, Brunetta ha operato per rafforzare il ruolo dell’Italia nell’Unione Europea, sostenendo politiche di coesione, crescita e dialogo tra i popoli. La sua azione, orientata al progresso comune e al superamento delle barriere nazionali, ha contribuito a costruire un’Europa più aperta, solidale e competitiva. Per la visione, la passione e la dedizione che hanno contraddistinto il suo cammino in ognuno di questi ambiti, il Premio Laurentum esprime la più sincera gratitudine e ammirazione a Renato Brunetta, conferendogli il Premio alla Carriera come esempio di eccellenza e modello aspirazionale per le generazioni presenti e future per il suo operato sempre ispirato alla massima di Albert Pike: ‘Quello che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi; quello che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo rimane e diventa immortale’”.