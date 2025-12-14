MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - Il gruppo tattico orientale russo ha distrutto 9 punti di controllo droni ucraini e 8 stazioni Starlink, secondo quanto rivelato da Dmitry Miskov, funzionario del centro stampa. "Durante il giorno - ha dichiarato - il nemico ha perso nove punti di controllo per velivoli senza pilota. Colpiti due depositi munizioni, un magazzino, otto stazioni satellitari Starlink e due droni aeronautici".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
Biella
