Cina, cargo spaziale di nuova generazione pronto per lancio inaugurale nel 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Qingzhou, o "nave leggera", il veicolo spaziale cargo di nuova generazione della Cina, ha raggiunto traguardi in molteplici tecnologie chiave, e il suo lancio inaugurale è previsto per il prossimo anno, secondo quanto riferito dal suo sviluppatore, l'Accademia per l'innovazione dei microsatelliti, che fa parte dell'Accademia cinese delle scienze.Progettato con una particolare attenzione ai costi contenuti, all'estrema affidabilità, all'elevata adattabilità e a un'alta intelligenza, il veicolo spaziale compatto offre prestazioni notevoli.Pesa circa 5 tonnellate e il suo modulo cargo ha un volume totale di stivaggio di 9 metri cubi e un volume interno totale di 27 metri cubi. Il modulo è dotato di un sistema a ripiani su quattro livelli con 40 slot standard, in grado di contenere con flessibilità carichi utili che vanno dalle forniture per l'equipaggio alle attrezzature scientifiche. Questo design soddisfa efficacemente le diverse esigenze logistiche della stazione spaziale.Un sistema intelligente di gestione del carico a bordo consente l'identificazione, la tracciabilità e la gestione smart dei beni. Gli astronauti possono individuare rapidamente gli oggetti tramite comandi vocali, migliorando in modo significativo l'efficienza di recupero e riducendo il loro carico di lavoro in orbita.Per lo stoccaggio di forniture speciali, il veicolo spaziale è dotato di "frigoriferi spaziali" modulari, contenitori per la catena del freddo, ciascuno con un volume di 60 litri. Possono essere raggruppati in modo flessibile secondo le necessità, raggiungendo una capacità massima complessiva di 300 litri. Un controllo preciso della temperatura assicura un trasporto stabile e fresco.Qingzhou presenta un design integrato a modulo singolo, che non solo riduce le sue dimensioni esterne e migliora l'utilizzo dello spazio, ma garantisce anche compatibilità con diversi veicoli di lancio per un rapido dispiegamento.Anche il suo veicolo di lancio è progettato per costituire un sistema ottimizzato e integrato. L'attuale costo di trasporto è di circa 100.000 yuan (14.134 dollari) per chilogrammo, un valore che dovrebbe diminuire con la futura produzione su larga scala e l'ampliamento della cooperazione commerciale.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).