Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: L’opposizione di Marte vi renderà nervosetti e poco disposti a scendere a compromessi con tendenza a bottare quantunque vi si volesse intralciare. Diciamo che con l’arrivo dell’autunno tante cosine cambieranno specie se finora reputate che non ve ne sia andata una dritta. Non da escludere altresì contatti con gente strana, corrucci per un anziano, polemiche con soci, partner, parenti ma anche una cena, un invito o un omaggio. Domenica interessante.

TORO: Non sarà facile capirvi… solo rari eletti ci riusciranno e saranno proprio quelli a cui confidare ogni affanno. Il sestile di Giove appoggia iniziative di tipo pratico mentre, con il trigono di Venere, per i single o i mal appaiati, si apriranno le porte delle mille opportunità. Presumili pure degli acquisti in occasione dei saldi, un acciacchino da non sottovalutare e una decisione da pigliare! Non arricciate il naso dinanzi ad un invito da accettare. Domenica sbarazzina.

GEMELLI: Avvertirete eccome l’influsso della Luna che, formando l’ultimo quarto nella vostra costellazione, arrecherà un larvato stato di tensione al punto di rispedire al mittente rimbrotti o recriminazioni… Qualche nativo si arrabbierà per un’iniquità, altri, a seguito di un buffo accadimento, resteranno di baccalà ma per tutti questa sarà una settimana intensa quanto concerne lavoro, salute e valute. Sorpresine nel week end. Nella dieta limitate grassi e zuccheri.

CANCRO: Forza e coraggio che le rogne son di passaggio... A tal riguardo se volete che talune faccende vadano dritte non aspettate la manna dal cielo ma fate il primo passo attizzando il coraggio. Di motivi per lasciar andare ciò che non può funzionare ne avrete tanti ma poi starà a voi optare per drastiche soluzioni specie se attualmente vi sentite fuori luogo e fuori posto. Fattibili degli incassi, delle novelle da figlioli e un guizzo di allegria tra venerdì e lunedì. Esami da effettuare.

LEONE: Incasinati, divisi tra tre fuochi, dovrete prendere di petto una spinosa faccenda, nonché contrastare ostilità, ugge quotidiane, e quella sottile avversione verso soggetti toppo pretenziosi per i vostri gusti. Quattrini da recuperare o risparmiare, minuti cambiamenti nell’abitazione e amica saggia da contattare e a cui confidare piaceri e supplizi… Se vi occupate di agricoltura o imprenditoria, preventivate delle ignominie. Domenica gioiosa. Propensione all’insonnia.

VERGINE: In men che non si dica vi toglierete un fardello oppure riuscirete in un intento a cui tenete parecchio. I prossimi dì saranno fermentati ma non malvagi anzi, grazie all’appoggio del sestile di Giove, vi sentirete un pochettino più pimpanti ed ottimisti. Dedicate però più orette al riposo, frequentate gente buontempona e guardate fiduciosamente ad una riuscita quasi imminente. Contatti con enti sanitari. Sabato sconclusionato. Compleanno festaiolo. Dono inaspettato.

BILANCIA: Se credete in voi stessi otterrete dalla taccagna sorte più di quanto pensiate: ragion per cui adoperatevi al massimo per tagliare un sospirato traguardo anche se un andirivieni di comunicati vi lascerà esterrefatti mentre, riguardo affetti o finanze, le sorprese trasborderanno. Si prospettano pure delle spese, una delusione, un incontro casuale, dei contatti con dottori e una golosità da contenere! Domenica interessante ma implicante un minuto inconveniente.

SCORPIONE: Pur tenendovi tutto dentro sapete che talune cose non fungono alla perfezione e, quando la goccia traboccherà dal vaso, svuoterete il sacco! Poiché la prevenzione è la miglior terapia siate guardinghi in eventuali trattative per non incappare in fastidiosi inconvenienti. Una scoperta vi lascerà a bocca aperta e, causa distrazione, smarrirete qualcosina o andrete nel pallone. Nel week end rilassatevi insieme a chi sa farvi stare bene. Siate parchi nel mangiare.

SAGITTARIO: Sensibili e percettivi avvertirete intensamente ogni minimo squilibrio angustiandovi per questioni atte a pigliare una piega migliore… Un episodio arrecherà gaiezza e il sole tornerà a illuminare il cuoricino a patto di non seguitare a picchiare sui medesimi chiodi e di chiarire con chi vi sta accanto dei seccanti malintesi. Scritti o bollette da verificare in quanto celanti degli sbagli. Contiguità con medici e obbligo di tutelarvi dai lestofanti! Domenica mangereccia.

CAPRICORNO: Con Giove ostile la settimana sembra essere avara di certezze portandovi ad intervallare sprazzi di beatitudine ad altri di tensione arrovellandovi su problemi risolvibili con un briciolo di pazienza… D’uopo però andare in fondo ad una questione spettante voi o familiari e non fidarvi di quelle apparenze che spesso ingannano. Se qualcuno vi ha deluso sappiate che presto pagherà lo scotto delle sue malefatte. Apprensioni per un congiunto, un amico o per una faccenda da sistemare.

ACQUARIO: Dimostrerete di essere all’altezza di qualsiasi compito vi venga affidato e superiori a quelle meschinerie e bassezze riscontrate nel prossimo. Lottate per un ideale, proclamate le vostre verità e fatevi rispettare, sia in casa che in ambito privato o professionale, poi se la stanchezza imperversa staccate la spina, andate a dormire prestino e non accollatevi pesanti impegni. Fastidi relativi a pagamenti od incartamenti. Domenica allegrotta. Circolazione difettosa.

PESCI: Avere una mente elastica è giusto ma quando si tratta con degli idioti è impossibile mantenere intatta la facoltà di giudizio: quindi dinanzi ad una stupida affermazione si appanneranno i lumi della ragione. Non da escludere delle scelte da compiere, dei soldi da sborsare per un arnese o qualcosa di personale, degli intoppi sulla strada o nel parcheggiare. Improvvisate da una persona a cui tenete e amica da ringraziare per un immenso piacere.

Impariamo dalle stelle a brillare anche e soprattutto nel buio.