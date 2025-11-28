Prima Pagina
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
venerdì 28 novembre
Romualdo Corbelletto
Nelso Maron Pot - Ringraziamento
Lina Maria Garbaccio, partecipazione
Vanda Boccassini
Alberto Volpe
Anna Taschi, ved. Paraluppi
Lina Maria Garbaccio, ved. Maiola
Matteo Camperi
Dina Pegoraro, ved. Garavello
Giovanni Massarotto - Anniversario
NECROLOGI
28 novembre 2025, 17:44
Antonia Piana, ved. Ravetto
Le prime dal territorio
Biella
Biella, altro scontro tra auto: conducenti assistiti dal 118
Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi di rito.
Circondario
Auto finisce fuori strada a Ponderano, conducente estratto dall'abitacolo
Cossato e Cossatese
Inverno a tavola, Federico Aglietti: "Polenta, bagna caoda e perchè no? Anche cotechino con patate" VIDEO
Valli Mosso e Sessera
Valdilana, lavori finiti: si presenta il nuovo volto della scuola di Valle Mosso
Valle Elvo
I coscritti del 1955 a Graglia per festeggiare i 70 anni
Valle Cervo
Cordoglio a Miagliano per la scomparsa di Dina Pegoraro, aveva 100 anni
Basso Biellese
Liti e aggressioni nel Biellese, giornata di interventi dei Carabinieri
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Passeggiate canine al Parco Burcina
Biella Motori
Fondazione Marazzato e Area907 di Buzzi: "Insieme per celebrare la cultura d'impresa" FOTO
Enogastronomia
Tre Gocce d’Oro: i mieli dell’Apicoltura Collina in Fiore tra le eccellenze italiane
Fashion
Black Friday Angelico Biella: sconti fino al 50% su tutta la collezione
Music Cafè
Biella, un concerto jazz apre il festival “La Città del Lavoro 2025”: ci sarà anche Max Tempia
Vita Eco e Casa
FUORI TUTTO L’ESPANSO: a Masserano l’arredamento di qualità diventa un’occasione imperdibile VIDEO
