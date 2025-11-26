 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 26 novembre 2025, 11:20

NO alla violenza sulle donne, illuminati di rosso i luoghi simbolo dei comuni del Biellese FOTO

L'iniziativa è stata curata dal tavolo “Una città per le donne”, coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella.

Un simbolico filo rosso ha collegato nei giorni scorsi la maggior parte dei comuni biellesi. Un gesto semplice ma di grande valore con l'obiettivo di stimolare riflessioni e azioni concrete, oltre ad una rinnovata sensibilità, su un tema di stretta attualità come la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.

Per questo i luoghi simbolo dei paesi del nostro territorio sono stati illuminati di rosso per lanciare un messaggio concreto di impegno quotidiano e speranza. L'iniziativa è stata curata dal tavolo “Una città per le donne”, coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella. Tra le adesioni figurano anche associazioni e realtà locali, come la Pro Loco di Candelo e l'AIB di Biella.

g. c.

