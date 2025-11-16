A Casapinta una serata di emozioni e canti in ricordo di don Renzo Noris

Serata memorabile quella che si è svolta sabato sera nella chiesa parrocchiale di Casapinta. Un momento di unione e ritrovo per celebrare, a tre anni dalla sua scomparsa, don Renzo Noris, parroco di Soprana e Mezzana, amministratore parrocchiale di Casapinta, e il legame, ancora forte e duraturo, con la sua comunità.

La serata, organizzata quest’anno dalla Corale e dalla Cantoria di Casapinta in sinergia e collaborazione, ha visto oltre al loro intervento canoro anche quello della Cantoria del Mortigliengo, fortemente voluta da don Renzo per allietare le celebrazioni e attirare bambini e ragazzi, e della Cantoria di Trivero Matrice, suo paese di origine. I quattro cori si sono esibiti con canti religiosi e popolari, ognuno collegato, a modo suo, alla persona e alle attività dell’amato parroco.

Non sono mancati momenti di ricordo e commozione, come gli interventi poetici e di racconto da parte di alcuni coristi e membri della comunità parrocchiale che hanno condiviso, in modo molto sentito e personale, una parte della storia di don Renzo e del suo operato sul territorio. Ad allietare la serata sono intervenuti anche gli Alpini di Casapinta che con due canti a sorpresa hanno coinvolto gli altri Alpini presenti, i coristi e il pubblico in un momento di unione e allegria, come piaceva a don Renzo.

Anche i bambini del Mortigliengo si sono esibiti insieme alla Cantoria nel canto di apertura, in armonia con lo spirito che il Parroco ha sempre voluto portare nella sua comunità. Nella foto le quattro Corali a voci unite nel canto finale, per salutare il caro don Renzo, per sempre nei loro cuori.