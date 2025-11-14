Muntè al Pian: incontri tra montagna e pianura a Vigliano

Il 15 novembre avrà luogo l'evento "Muntè al Pian: incontri tra montagna e pianura" presso il Chioso a Vigliano Biellese. Questa giornata è concepita principalmente come un'occasione di incontro e festa tra agricoltori e produttori della montagna e della pianura.

L'obiettivo è celebrare l'unione nella passione comune per la Terra e il legame con la propria comunità. L'evento nasce per suggellare il gemellaggio tra i produttori del Mercato del Chioso e quelli del Samstag Mart, il Mercato della Terra di Slow Food di Gressoney Saint Jean.

Da questo punto di partenza, il coinvolgimento si è allargato ad altri produttori della Valle d'Aosta, della montagna biellese e delle Valli Occitane del Piemonte, tutti uniti dalla condivisione di valori e visioni. Sarà dunque una giornata ricca non solo di ottimo cibo, ma anche di momenti di dialogo e riflessione.

Al pomeriggio dalle 14 alle 15.30 dialogo intorno al fuoco all'Arena del Cambiamento con Maurizio Dematteis, giornalista fondatore di Dislivelli, storica rivista on line di comunicazione e ricerca sulla montagna; Diana Sartori del Progetto Biella Città Arcipelago e i protagonisti del mercato contadino. Le riflessioni verteranno proprio sull'incontro per una nuova relazione fra pianura e montagna. A pranzo La Trappa di Sordevolo si occuperà di preparare polenta concia per tutti e al pomeriggio vin brulè e castagnata a cura dell'Associazione Biellese del Castagno.

Per i più piccoli dalle 15 alle 17 Laboratorio di riciclo creativo con Milena Maiorano.La festa durerà fino al tramonto.