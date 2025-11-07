Liceo Avogadro: concluso con successo lo scambio Erasmus con la Francia

La classe 3A del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto “Avogadro” di Biella ha completato lo scambio Erasmus con una classe del Lycée Auguste Pavie di Guingamp, in Bretagna.

Il progetto, dedicato al tema della sostenibilità ambientale, era stato avviato lo scorso anno scolastico nell’ambito delle iniziative Erasmus promosse dall’istituto. Le attività si sono sviluppate in un arco di tempo ampio, iniziando nel marzo del secondo anno di corso e concludendosi nell’ottobre del terzo.

Dal 23 al 28 marzo 2025, gli studenti francesi sono stati ospiti a Biella: insieme ai compagni italiani hanno partecipato a un soggiorno a Oropa, visitato la Fondazione Pistoletto e incontrato un professionista impegnato nel settore dell’ecologia digitale.

La seconda parte dello scambio si è svolta dal 13 al 18 ottobre in Francia, dove la classe biellese ha potuto conoscere da vicino la realtà scolastica del Lycée Pavie e partecipare a diverse escursioni, ammirando i suggestivi paesaggi della Bretagna.

Questo percorso ha offerto agli studenti un’importante occasione di crescita personale e culturale, consentendo loro di instaurare nuove amicizie e di confrontare esperienze e metodi di studio con coetanei di un altro Paese europeo.