Ballando con le stelle, Fialdini e l'infortunio: "Risonanza magnetica e saprò"

Francesca Fialdini potrà continuare a Ballando con le stelle o dovrà ritirarsi? La conduttrice è alle prese con un infortunio al piede destro, accusato nelle ultime prove nella serata di venerdì. Nella puntata andata in onda ieri, la sesta dello show di Raiuno condotto da Milly Carlucci, Francesca Fialdini non è di fatto scesa in pista con il suo maestro Giovanni Pernice. La concorrente si è limitata ad accennare qualche passo senza poggiare il tallone a terra.

"Non so se tornerò, non si sa", ha detto rivolgendosi alla giuria. Oggi, Fialdini è tornata nelle vesti di conduttrice di 'Da noi... a ruota libera' e in studio ha accolto i suoi ospiti in condizioni particolari. Seduta su una poltrona 'regale', con la gamba destra sostenuta da un cubo: "Sono una regina sul trono...", ha detto. Prima a Flavio Insinna e poi a Carlo Conti, in collegamento, Francesca Fialdini riassume la situazione: "Come sto? Lo scoprirò domattina, c'è una sospetta lesione", ha aggiunto. "Andrò domani a fare altri approfondimenti con una risonanza magnetica. Per il momento non posso poggiare il piede a terra", ha detto ancora.

La prossima puntata di Ballando con le stelle è in programma sabato 8 novembre. Dal lunedì al venerdì, i concorrenti possono provare le coreografie con i propri maestri. Visto che lo show è entrato nel vivo, con spareggi per decretare (o evitare) eliminazioni, i concorrenti in teoria devono essere pronti ad eseguire più di un ballo nell'arco della serata, con una preparazione più intensa nel corso della settimana. Nella puntata dell'1 novembre è stato eliminato Beppe Convertini dopo uno spareggio a 3. Nella prossima puntata, l'apertura dovrebbe essere monopolizzata da un nuovo 'playout': ancora un ballottaggio Coriandoli-Brilli.