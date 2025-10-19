Le Iene, stasera 19 ottobre: in studio ospiti Emma e Lorenzo Zurzolo

(Adnkronos) - Stasera, domenica 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con 'Le Iene', condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: la cantante Emma e l’attore Lorenzo Zurzolo.

Nella puntata: Daniele Bonistalli fa luce sulla vicenda che vede coinvolto un uomo che avrebbe percepito per oltre cinquant’anni un’indennità da cieco assoluto, accumulando un presunto danno erariale da oltre un milione di euro. Dichiarato 'non rivedibile' a metà degli anni ‘80, non è mai stato più sottoposto a controlli. Ma secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, che lo ha seguito per due mesi, l’uomo sarebbe perfettamente in grado di vedere. Nel servizio, le immagini che lo mostrano mentre innaffia le piante e svolge normalmente azioni quotidiane, le cifre legate alla pensione e all’indennizzo che avrebbe ricevuto per decenni, e la richiesta di spiegazioni rivolta direttamente all’uomo dall’inviato.

Nuove testimonianze sul caso Garlasco emergono nell’inchiesta firmata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, che continua a fare luce sulla vicenda, ricostruendola con materiali inediti di straordinario valore. Tra questi, i racconti di alcune persone del posto che, pur non conoscendosi, forniscono dichiarazioni che collocano una determinata persona in un certo luogo in un orario preciso. Il servizio anticipa lo speciale Le Iene presentano: Inside, in onda martedì 21 ottobre in prima serata su Italia 1.

Matteo Viviani ricostruisce quanto accaduto il 14 ottobre scorso a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove tre carabinieri hanno perso la vita nell’esplosione di un casolare. A provocarla, secondo gli inquirenti, sarebbero stati i fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, ora accusati di strage. L’inviato ha raccolto testimonianze di chi conosceva i tre fratelli Ramponi, per capire chi sono, quali problemi avessero avuto in passato e cosa stesse succedendo nei giorni prima della tragedia.