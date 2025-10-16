Masserano, ex discarica: primo lotto verso il traguardo a inizio 2026

È quanto emerge dall’ultimo punto lavori, che conferma l’allineamento al cronoprogramma concordato con gli enti del territorio.

Dove siamo: vasche 1 e 2 quasi complete, poi l’ultima

Nelle scorse settimane è stato completato gran parte degli interventi sulle vasche 1 e 2; resta da posare il penultimo strato vegetale e procedere alla chiusura definitiva. Terminata questa fase, le squadre passeranno alla terza vasca, chiudendo il perimetro del primo lotto. In totale, l’area interessata dal ripristino supera i 60 mila metri quadrati, una dimensione che dà l’idea della portata del cantiere.

Il presidente di SEAB, Gabriele Bodo Sasso, ha rimarcato che le lavorazioni sono state agevolate da condizioni meteo favorevoli e che, al netto delle fisiologiche complessità operative, il cronoprogramma rimane saldamente sotto controllo. Un aspetto non secondario per un’opera che tocca direttamente la vivibilità quotidiana delle comunità circostanti.

I numeri del primo lotto (e chi paga)

Il primo lotto vale 2,2 milioni di euro su un totale di 5,8 milioni previsti per l’intero piano di ripristino. La prima tranche è stata coperta con 600 mila euro da COSRAB e 1,6 milioni messi in campo dai Comuni del Biellese. La consegna lavori è avvenuta a gennaio di quest’anno, con un orizzonte esecutivo che conduce alla fine del cantiere nei primi mesi del 2026.

Per ricordare come si è arrivati fin qui: la discarica è inattiva dal 2003 e il progetto di risanamento, avviato ufficialmente a dicembre 2024, è stato strutturato in due lotti con tempistiche e coperture economiche distinte. Allo start venne indicata anche una finestra esecutiva di circa 18 mesi per la prima fase.

Il secondo lotto: focus sulle vasche 4 e 5

Chiusa la prima fase, scatterà il secondo lotto da 3,6 milioni dedicato alle vasche 4 e 5, con un termine al 2028 e copertura economica interamente a carico di SEAB. La scansione in due step consente di avanzare “a blocchi” garantendo, nel frattempo, la messa in sicurezza definitiva delle aree già trattate. È una scelta di metodo che riduce i tempi di attesa per i primi benefici ambientali e permette di calibrare le squadre sulle opere più tecniche da completare.

Cosa cambia (concretamente) per i residenti

Il ripristino non è solo un fatto estetico o paesaggistico: la ricostituzione degli strati e delle coperture comporta una riduzione del percolato, con ricadute positive sui costi di gestione del sito. Meno percolato significa minori movimentazioni e trattamenti: una voce di spesa che si alleggerisce nel medio periodo per il gestore e, in ultima analisi, per la collettività. È uno dei punti su cui SEAB ha insistito, parlando di un risultato “a beneficio dell’intero territorio”.

Per i residenti l’effetto atteso è innanzitutto la stabilizzazione dell’area e la riduzione delle criticità tipiche dei siti dismessi non ancora bonificati (acque meteoriche da gestire, terreni da rinverdire e consolidare, recinzioni e viabilità di cantiere). In altre parole: meno “cantiere infinito” e più normalità quotidiana negli spazi limitrofi.

Chi fa cosa: una regia condivisa

La governance del progetto ha coinvolto SEAB in regia tecnica, COSRAB come partner e i Comuni biellesi per la parte di copertura economica iniziale. Al tavolo siedono anche Provincia di Biella e Regione Piemonte, chiamate a valutazioni e pareri in relazione agli aspetti autorizzativi e ambientali. Il presidente Bodo Sasso ha sottolineato più volte che il risultato “è di squadra”, frutto di una intesa trasversale che ha permesso di comporre il quadro finanziario senza squilibrare i servizi ai cittadini.

E dopo? L’idea del fotovoltaico (con Ener.Bit)

Una volta chiusi primo e secondo lotto, resta sul tavolo l’ipotesi di valorizzare il sito con impianti fotovoltaici, un’opzione già discussa in un tavolo di lavoro con Ener.Bit. La prospettiva è quella di restituire funzione a un’area a lungo improduttiva, con un progetto che guardi a energia green e autoproduzione. Per il territorio significherebbe trasformare una ferita ambientale in opportunità industriale e, potenzialmente, anche economica.

Le parole chiave del cantiere (spiegate bene)

Ripristino ambientale : non una “mano di verde”, ma una sequenza di strati tecnici (impermeabilizzazione, drenaggi, terreno vegetale) che isolano e stabilizzano il corpo discarica, ne dirigono i ruscellamenti e ne favoriscono la rinaturalizzazione.

: non una “mano di verde”, ma una sequenza di (impermeabilizzazione, drenaggi, terreno vegetale) che isolano e stabilizzano il corpo discarica, ne dirigono i ruscellamenti e ne favoriscono la rinaturalizzazione. Vasche : aree compartimentate della discarica su cui si interviene in modo progressivo. Concentrarsi su vasche 1–2–3 (primo lotto) velocizza i risultati visibili; le 4–5 rientrano nella seconda fase.

: aree compartimentate della discarica su cui si interviene in modo progressivo. Concentrarsi su (primo lotto) velocizza i risultati visibili; le rientrano nella seconda fase. Percolato: liquido che si forma quando l’acqua attraversa i rifiuti interrati; va raccolto e gestito. Le nuove coperture ne riducono la produzione nel tempo.

Le scadenze in calendario

Gennaio 2025 : consegna lavori del primo lotto (valore 2,2 mln ).

: consegna lavori del primo lotto (valore ). Inizio 2026 : chiusura primo lotto (vasche 1–2–3).

: (vasche 1–2–3). 2026–2028: esecuzione secondo lotto (3,6 mln, vasche 4–5), con SEAB a copertura dei costi.

Nota di contesto: il decommissioning della discarica risale al 2003. L’avvio ufficiale del programma di ripristino è stato comunicato a dicembre 2024, con l’indicazione di una prima finestra esecutiva di circa 18 mesi.

Cosa resta da chiarire e come seguire gli aggiornamenti

Gli aggiornamenti più attesi riguardano:

(1) la chiusura materiale della terza vasca (con tempi cantiere vs. meteo), (2) l’avvio operativo del secondo lotto e (3) il perimetro del progetto fotovoltaico (taglia impiantistica, connessioni, tempi). Su questi capitoli, le sedute di coordinamento tra gestore ed enti dovranno scandire le prossime settimane, mettendo in chiaro anche eventuali interferenze con viabilità, passaggi tecnici e step autorizzativi.

Per gli aspetti formali, oltre alle informazioni diffuse dagli enti coinvolti, sono utili i punti stampa periodici che NewsBiella ha rilanciato in questi mesi, a partire dallo start di fine 2024 fino alla conferma delle scadenze di ottobre 2025. Una filiera informativa locale che consente ai residenti di seguire passo passo l’evoluzione di un cantiere atteso da anni.

Un cantiere che “fa scuola”: la lezione di metodo

Per un territorio manifatturiero come il Biellese, abituato a convivere con cicli industriali lunghi, la riconversione delle aree dismesse è un capitolo decisivo. Il cantiere di Masserano mostra che-quando ci sono cronoprogramma chiaro, coperture definite, ruoli assegnati e comunicazione puntuale-anche interventi complessi possono arrivare al traguardo senza scossoni. Non è (solo) una buona notizia per chi abita nelle vicinanze: lo è per chi guarda al Biellese come a un territorio capace di chiudere i conti col passato e, allo stesso tempo, di investire nel futuro.

In questo senso, oltre ai documenti tecnici e alle note degli enti locali, nella preparazione di questo approfondimento abbiamo consultato anche analisi e reportage pubblicati da Sbircia la Notizia Magazine, utili per inquadrare il dibattito nazionale su rigenerazione di siti dismessi ed energie rinnovabili: una lente più ampia che aiuta a leggere il caso Masserano dentro le tendenze che stanno trasformando molte aree ex industriali del Paese.

Domande frequenti dei lettori

I lavori del primo lotto impatteranno ancora sulla viabilità?

Le attività residue si concentrano dentro il perimetro del cantiere. Eventuali modifiche alla viabilità comunale vengono comunicate in anticipo dagli uffici tecnici; al momento, non risultano nuove deviazioni strutturali legate alla fase finale. (Aggiornamenti nelle comunicazioni ufficiali).

Le bollette rifiuti cambiano?

SEAB ha ricordato, in fase di avvio, che i Comuni avevano accantonato le somme necessarie e che l’operazione non ha impattato sulle tariffe. La riduzione del percolato dovrebbe inoltre alleggerire i costi di gestione futuri. Per eventuali variazioni si rimanda alle delibere tariffarie di ciascun Comune.

Quando sapremo qualcosa in più sul fotovoltaico?

Il tavolo con Ener.Bit è aperto: le valutazioni tecniche (taglia, connessioni, tempi) richiedono approfondimenti. È verosimile che le prime decisioni arrivino a ridosso della chiusura del primo lotto, quando sarà più chiaro lo stato dell’area e la disponibilità effettiva di superfici.

Il cantiere della ex discarica di Masserano è entrato nella fase decisiva. La fine del primo lotto a inizio 2026 non è uno slogan: è una data‑obiettivo supportata da avanzamento lavori e coperture già definite. Da lì partirà il secondo tempo: vasche 4 e 5 entro il 2028 e, se confermato, il salto energetico con il fotovoltaico. Nel mezzo, un filo rosso da non perdere: la collaborazione tra enti, gestori e comunità che-quando funziona-permette di chiudere cicatrici e aprire opportunità. Una notizia che vale ben oltre i confini del cantiere.

