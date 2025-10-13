Margot Sikabonyi è mamma per la terza volta, il video annuncio dell'attrice

(Adnkronos) -

Margot Sikabonyi, amatissima Maria Martini di 'Un medico in famiglia', è diventata mamma per la terza volta. È la stessa attrice a condividere sui propri canali social la notizia con un video in cui mostra una tazza più grande e una più piccola su una panchina. Poi si siede e accanto a lei posa una navicella per neonati. "Benvenuto figlio mio", ha scritto condividendo le immagini e poi ha svelato il nome del neonato.

Margot Sikabonyi aveva condiviso la notizia della gravidanza a giugno con un video sui social. Era seduta su una panchina tenendo in mano una tazza, poi una volta in piedi ne rivelava una più piccola e mostrava la pancia. Per comunicare la nascita del piccolo ha ricominciato da lì: si è di nuovo seduta su una panchina, ha indossato la stessa gonna e mostrato le due tazze.

Margot Sikabonyi, 42 anni, ha avuto due figli dalla precedente relazione con Jacopo Lupi: Bruno James e Leonardo, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Anche il terzo figlio è un maschio e si chiama Michele Laszlo Tamar.

L'attrice, diventata famosa da adolescente grazie al ruolo di Mia Martini nella serie tv 'Un medico in famiglia', aveva condiviso sui social dei momenti di questa terza gravidanza. "Arrivata ai miei 42 anni, due bambini, uno di 10 anni e uno di 8, una nuova gravidanza che si fa spazio in me aprendomi alla possibilità di allargare i confini del si può fare, una carriera che mi ha presa bambina e mi lanciata nel caos per poi regalarmi una conoscenza profonda di me grazie allo yoga, al respiro trovato, a un percorso sudato a navigare a vista controcorrente… ecco a questo punto qui penso che la consapevolezza più grande a cui mi inginocchio grata è di aver capito che questo momento qui, qualsiasi esso sia, vada vissuto a pieno, infilandocisi dentro tutti. Questa piccola vita mi ricorda che questo, qui ed ora è il momento migliore della mia vita", aveva scritto lo scorso luglio.

Dopo il doloroso divorzio da Lupi, Margot Sikabonyi ha mantenuto ampio riserbo sulla sua vita privata. Non è noto chi sia il padre del suo terzo figlio.