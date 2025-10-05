 / Ultim'ora

Ultim'ora | 05 ottobre 2025, 09:58

Tragico incidente a Settimo Vittone: morta una 18enne, tre giovani feriti

Tragico incidente a Settimo Vittone: morta una 18enne, tre giovani feriti

(Adnkronos) - Grave incidente stradale nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre a Settimo Vittone, Torino. Morta una ragazza di 18 anni, mentre altri tre di 17 e 18 anni sono rimasti. 

Secondo quanto riporta il 118 di Azienda Zero la ragazza più grave è stata trasportata all'ospedale di Ivrea con l'ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per tutto il tragitto ma la ragazza è morta al suo arrivo in ospedale. Nell'intervento sono state attivate diverse ambulanze tra base e medicalizzate. 

 

Sempre nella notte il 118 di Azienda Zero è intervenuto in via Adamello a Torino per un incidente stradale con due mezzi coinvolti. Cinque persone sono rimaste ferite, tutti polifratturati. Il personale delle ambulanze base e medicalizzate li hanno trasportati negli ospedali Cto e Martini con codici rossi e gialli. I feriti hanno tra i 25 e i 30 anni. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le prime dal territorio

Biella

Il Ministro Pichetto e il Presidente del GSE Arrigoni a Biella per “Ecolife”: il futuro dell’energia tra rinnovabili e mini nucleare

Il Ministro Pichetto e il Presidente del GSE Arrigoni a Biella per “Ecolife”: il futuro dell’energia tra rinnovabili e mini nucleare

Transizione energetica, Comunità Energetiche e nuove tecnologie: strategie e scenari al centro del...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore