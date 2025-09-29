Prima Pagina
NECROLOGI
lunedì 29 settembre
Piero Paolini
Dorina Dipatti, in Vascon
domenica 28 settembre
Gian Luigi Gerolomone
Luciano Milan
Gian Battista Gualinetti
sabato 27 settembre
Margherita Antoniotti ved. Manuelli
Carlo Barberis Canonico
Silvana Ponti in Storti
Giovanna Tiboldo Bardò ved. Grosso Nicolin
Ervy Guido Fava
NECROLOGI
29 settembre 2025, 12:21
Presidenza, consiglio, personale ed associati di ANCE Biella si uniscono al dolore del dott. Paolo Barberis Canonico per la perdita del papà Carlo
Le prime dal territorio
Biella
Presidenza, consiglio, personale ed associati di ANCE Biella si uniscono al dolore del dott. Paolo Barberis Canonico per la perdita del papà Carlo
Circondario
Due auto danneggiate a Candelo e in Valle Elvo, arrivano i Carabinieri
Cossato e Cossatese
Diverse chiamate al 112: “C'è un ciclista in contromano sulla Superstrada”
Valli Mosso e Sessera
A Ternengo torna la Festa della Lana, al via la 23° edizione FOTO
Valle Elvo
Due auto danneggiate a Candelo e in Valle Elvo, arrivano i Carabinieri
Valle Cervo
Sagliano Micca, l'annuncio del Comune: “L'acqua è ora potabile”
Basso Biellese
Spari nei boschi di Cavaglià, nei guai un uomo: “Stavo provando l'arma” FOTO
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Controllo del cinghiale, ultimi giorni per iscriversi al corso di abilitazione
Biella Motori
Fondazione Marazzato festeggia i 50 anni di Iveco: raduno speciale il 18 e 9 ottobre 2025
Enogastronomia
Plumcake al caffè vegan, la dolce scusa per iniziare la giornata VIDEO
Fashion
Il tessile piemontese in scena a Osaka, all’Expo 2025 il filo tra Piemonte e Giappone si rafforza
Music Cafè
Canto di fede e tradizione: “Genzianella Città di Biella” accoglie il coro sardo di Bonarcado
Vita Eco e Casa
Biella, i lavori di Palazzo Jacquard proseguono: tradizione e innovazione per una nuova residenza nel cuore della città...
