Lions Club Biella Host, passaggio di consegne alla presidenza

Nella prestigiosa cornice del Circolo Sociale Biellese si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dell’anno sociale 2025/26 del Lions Club Biella Host. Alla presenza delle autorità cittadine, ecclesiastiche e dei numerosi soci, ha avuto luogo il tradizionale passaggio di consegne tra il Past President Massimo Lavarino e la nuova Presidente Paola Aglietta.

Nel suo intervento di insediamento, la Presidente Aglietta ha rivolto un saluto cordiale alle autorità e ai soci, ribadendo i valori che contraddistinguono l’azione del Lions Club Biella Host e ricordando le attività significative svolte dal sodalizio nel corso dell’anno appena concluso.

Particolare menzione è stata dedicata all’ultimo service realizzato, consistente nel rifacimento del campo da gioco della casa di Pian Paris, iniziativa che conferma l’attenzione del Club verso le esigenze del territorio e della comunità.

Con l’avvio del nuovo anno sociale, il Lions Club Biella Host rinnova con impegno e senso di responsabilità la propria missione di servizio, solidarietà e sostegno alla crescita della collettività biellese.