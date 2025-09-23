Tajani “Impossibile riconoscere la Palestina finchè c’è Hamas”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Noi siamo favorevoli al riconoscimento dello Stato di Palestina, però non può essere controllato da Hamas. La prima cosa è che Hamas lasci la Palestina e liberi gli ostaggi, questo è il nodo fondamentale perchè è un'organizzazione terroristica. Bene l'Anp, ma finchè c'è Hamas è impossibile riconoscere lo stato di Palestina". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. "Noi lavoriamo per il cessate il fuoco. Israele deve smettere immediatamente di bombardare e di attaccare Gaza, di attaccare in Cisgiordania co i coloni e siamo pronti anche a infliggere sanzioni ai coloni violenti e ai ministri che li sostengono. Allo stesso tempo - ha aggiunto - Hamas, che è corresponsabile di tutto ciò che accade, deve liberare immediatamente gli ostaggi e se si vuole riconoscere la Palestina bisogna farlo avendo Hamas fuori dalla Palestina.Quindi Hamas non può essere il futuro della Palestina. Noi siamo pronti a riconoscere lo Stato palestinese, lo abbiamo sempre detto, però non possiamo riconoscere lo Stato palestinese dove c'è Hamas che governa una parte del territorio. La nostra posizione è questa: sì allo Stato palestinese, sì alla politica dei due popoli e due stati, ma bisogna riconoscere lo Stato palestinese appena Hamas sarà andato via", ha ribadito Tajani.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-