Programma Influencer e Affiliazione Temu 2025: guadagna premi post e commissioni di referral

Temu è un'azienda di e-commerce che mette in contatto i consumatori con milioni di partner commerciali, produttori e marchi, con la missione di aiutarli a vivere una vita migliore. Per offrire ancora più valore, Temu lancia frequentemente offerte lampo, prezzi scontati e promozioni a partire da soli 1,99 USD sul suo sito ufficiale.
Per espandere la sua portata, Temu ha lanciato il Programma di Affiliazione e Influencer, la sua iniziativa ufficiale di partnership con i creator. Questo programma invita i creator a provare e recensire i prodotti in prima persona, offrendo consigli autentici e concreti. Gli influencer ricevono campioni gratuiti, guadagnano commissioni sulle vendite e hanno accesso a risorse promozionali esclusive. I contenuti di alto livello possono anche essere pubblicati sui canali ufficiali di Temu. Inoltre, il programma include un sistema di referral secondario che premia i creator per aver invitato altri a partecipare..
Come funziona il programma TEMU Influencer?
Aderire al programma è semplice e richiede solo pochi passaggi:
Registrati al Programma Influencer TEMU sul sito web ufficiale.
Ricevi il tuo link di riferimento univoco e il codice promozionale.
Condividi il link sul tuo blog, sito web, social media o altre piattaforme digitali.
Guadagna commissioni ogni volta che un utente clicca sul tuo link ed effettua un acquisto idoneo.
Ritira i tuoi guadagni una volta raggiunta la soglia minima di pagamento.
Struttura delle commissioni del programma Influencer TEMU
Invitiamo tutti gli affiliati e i promotori con spiccate capacità promozionali a partecipare al nostro programma Influencer. Puoi guadagnare generose commissioni e premi di referral attraverso i tuoi canali di monetizzazione.
Bonus download per nuovi utenti: guadagna una ricompensa fissa quando un nuovo utente scarica l'app TEMU ed effettua un ordine utilizzando il tuo link di referral.
Commissione di acquisto: guadagna commissioni dagli acquisti effettuati dai nuovi utenti che cliccano sul tuo link di referral.
Commissioni a livelli: guadagna commissioni diverse in base al valore totale degli acquisti degli utenti referral.
Ad esempio, per l'Italia: gli influencer possono guadagnare fino al 30% di commissioni per i nuovi utenti dell'app.
Actual Payment/per Qualifying Purchase – Commission Rate
0€ – 49,99€ → 10%
50€ – 99,99€ → 20%
100€+ → 30%
Allo stesso tempo, come mio amico, lasciami dirti una cosa interessante: ho anche ricevuto un codice sconto da temu, perché non vieni a provare di persona le attività di Temu! Codice sconto esclusivo: ack641880
Premi di pubblicazione del programma Influencer TEMU
Se sei un creatore di contenuti, puoi guadagnare premi extra per la pubblicazione oltre alle elevate commissioni di affiliazione. Creando e condividendo contenuti su piattaforme social come Instagram, TikTok e YouTube, puoi:
Sbloccare premi esclusivi per la pubblicazione.
Ricevere campioni di prodotto gratuiti (saldo Seeding).
Il livello di premi per la pubblicazione che sblocchi dipende dalla tua base di follower e dalla tua capacità di creare contenuti. Più coinvolgenti sono i tuoi contenuti, più premi potrai ottenere!
Perché scegliere il programma TEMU Influencer?
Elevato potenziale di guadagno
TEMU offre fino al 30% di commissioni, rendendolo uno dei programmi di affiliazione più competitivi nell'e-commerce. Con una solida presenza online, puoi facilmente guadagnare centinaia o addirittura migliaia di dollari al mese.
Zero costi iniziali
A differenza di molte opportunità di business, l'adesione al Programma Influencer TEMU è completamente gratuita. Nessun inventario, nessun servizio clienti, nessun investimento iniziale: solo puro potenziale di profitto.
Promozione facile
Noto per i suoi prezzi accessibili e i suoi sconti elevati, TEMU semplifica l'attrazione di acquirenti. Con la piattaforma in rapida crescita, il mercato dei nuovi utenti è vasto, offrendo maggiori possibilità di guadagnare commissioni. Inoltre, TEMU offre commissioni continue dai clienti esistenti, garantendo un reddito sostenibile a lungo termine.
Come massimizzare i tuoi guadagni con il programma Influencer TEMU?
Comprendere la struttura dei premi
Approfitta dei diversi tipi di bonus per massimizzare i tuoi guadagni totali
Promuovi su più canali
Su TikTok, Instagram e YouTube, crea post per guadagnare premi di pubblicazione e un saldo seeding.
Sui siti web di coupon o sui gruppi Facebook, guadagna bonus di download e commissioni per i nuovi utenti.
Iscriviti con la tua email per rimanere aggiornato sulle ultime campagne del programma TEMU Influencer e garantirti commissioni clienti continue, oltre a premi aggiuntivi.
👉 Ricorda di usare il mio codice sconto esclusivo "ack641880".