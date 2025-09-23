Programma Influencer e Affiliazione Temu 2025: guadagna premi post e commissioni di referral

Temu è un'azienda di e-commerce che mette in contatto i consumatori con milioni di partner commerciali, produttori e marchi, con la missione di aiutarli a vivere una vita migliore. Per offrire ancora più valore, Temu lancia frequentemente offerte lampo, prezzi scontati e promozioni a partire da soli 1,99 USD sul suo sito ufficiale.

Per espandere la sua portata, Temu ha lanciato il Programma di Affiliazione e Influencer , la sua iniziativa ufficiale di partnership con i creator. Questo programma invita i creator a provare e recensire i prodotti in prima persona, offrendo consigli autentici e concreti. Gli influencer ricevono campioni gratuiti, guadagnano commissioni sulle vendite e hanno accesso a risorse promozionali esclusive. I contenuti di alto livello possono anche essere pubblicati sui canali ufficiali di Temu. Inoltre, il programma include un sistema di referral secondario che premia i creator per aver invitato altri a partecipare..

Come funziona il programma TEMU Influencer?

Aderire al programma è semplice e richiede solo pochi passaggi:

Registrati al Programma Influencer TEMU sul sito web ufficiale.

Ricevi il tuo link di riferimento univoco e il codice promozionale.

Condividi il link sul tuo blog, sito web, social media o altre piattaforme digitali.

Guadagna commissioni ogni volta che un utente clicca sul tuo link ed effettua un acquisto idoneo.

Ritira i tuoi guadagni una volta raggiunta la soglia minima di pagamento.

Struttura delle commissioni del programma Influencer TEMU

Invitiamo tutti gli affiliati e i promotori con spiccate capacità promozionali a partecipare al nostro programma Influencer. Puoi guadagnare generose commissioni e premi di referral attraverso i tuoi canali di monetizzazione.

Bonus download per nuovi utenti: guadagna una ricompensa fissa quando un nuovo utente scarica l'app TEMU ed effettua un ordine utilizzando il tuo link di referral.

Commissione di acquisto: guadagna commissioni dagli acquisti effettuati dai nuovi utenti che cliccano sul tuo link di referral.

Commissioni a livelli: guadagna commissioni diverse in base al valore totale degli acquisti degli utenti referral.

Ad esempio, per l'Italia: gli influencer possono guadagnare fino al 30% di commissioni per i nuovi utenti dell'app.

Actual Payment/per Qualifying Purchase – Commission Rate

0€ – 49,99€ → 10%

50€ – 99,99€ → 20%

100€+ → 30%

Premi di pubblicazione del programma Influencer TEMU

Se sei un creatore di contenuti, puoi guadagnare premi extra per la pubblicazione oltre alle elevate commissioni di affiliazione. Creando e condividendo contenuti su piattaforme social come Instagram, TikTok e YouTube, puoi:

Sbloccare premi esclusivi per la pubblicazione.

Ricevere campioni di prodotto gratuiti (saldo Seeding).

Il livello di premi per la pubblicazione che sblocchi dipende dalla tua base di follower e dalla tua capacità di creare contenuti. Più coinvolgenti sono i tuoi contenuti, più premi potrai ottenere!

Perché scegliere il programma TEMU Influencer?

Elevato potenziale di guadagno

TEMU offre fino al 30% di commissioni, rendendolo uno dei programmi di affiliazione più competitivi nell'e-commerce. Con una solida presenza online, puoi facilmente guadagnare centinaia o addirittura migliaia di dollari al mese.

Zero costi iniziali

A differenza di molte opportunità di business, l'adesione al Programma Influencer TEMU è completamente gratuita. Nessun inventario, nessun servizio clienti, nessun investimento iniziale: solo puro potenziale di profitto.

Promozione facile

Noto per i suoi prezzi accessibili e i suoi sconti elevati, TEMU semplifica l'attrazione di acquirenti. Con la piattaforma in rapida crescita, il mercato dei nuovi utenti è vasto, offrendo maggiori possibilità di guadagnare commissioni. Inoltre, TEMU offre commissioni continue dai clienti esistenti, garantendo un reddito sostenibile a lungo termine.

Come massimizzare i tuoi guadagni con il programma Influencer TEMU ?

Comprendere la struttura dei premi

Approfitta dei diversi tipi di bonus per massimizzare i tuoi guadagni totali

Promuovi su più canali

Su TikTok, Instagram e YouTube, crea post per guadagnare premi di pubblicazione e un saldo seeding.

Sui siti web di coupon o sui gruppi Facebook, guadagna bonus di download e commissioni per i nuovi utenti.

Iscriviti con la tua email per rimanere aggiornato sulle ultime campagne del programma TEMU Influencer e garantirti commissioni clienti continue, oltre a premi aggiuntivi.