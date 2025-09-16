Juventus-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

La Juventus scende in campo in Champions League. I bianconeri sfidano oggi, martedì 16 settembre, il Borussia Dortmund all'Allianz Stadium di Torino nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Tudor è reduce dal successo nel big match della terza giornata di Serie A contro l'Inter, battuto 4-3.

Successo che ha fatto volare Tudor al primo posto della classifica del campionato italiano a quota 9 punti. Il Dortmund invece ha superato l'Heidenheim in trasferta, volando al secondo posto della classifica di Bundesliga con 7 punti, a -2 dal Bayer Monaco capolista.

La sfida tra Juventus e Borussia Dortmund è in programma oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabitzer, Couto; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac

Juventus-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.